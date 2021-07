Länsi-Euroopassa tulvauhreja jo yli 120, Saksassa kuollut yli sata

Berliini/Helsinki

Länsi-Eurooppaa koettelevien tulvien ja rankkasateiden uhrimäärä on kohonnut jo ainakin 126:een. Saksan länsiosista on löydetty 103 kuolonuhria, ja Belgiassa henkensä on menettänyt ainakin 23 ihmistä.

Pahimmin kärsineisiin paikkoihin lukeutuu Saksan Euskirchenin kaupunki, missä tulvan kuolonuhreja on ainakin 24.

Saksassa on lisäksi ollut tavoittamattomissa suuri määrä ihmisiä maan lounaisosan Ahrweilerin piirikunnassa. Saksalaismedia Deutsche Welle arvioi, että ihmisiin ei mahdollisesti ole saatu yhteyttä verkkoyhteyksien katkeamisen takia.

Saksan liittokansleri Angela Merkel on ollut vierailulla Yhdysvaltain pääkaupunki Washingtonissa. Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin kanssa pidetyssä lehdistötilaisuudessa Merkel esitti huolen, että katastrofaalinen tilanne tulee pahenemaan tulevina päivinä.

– Pelkään, että näemme katastrofin koko laajuuden vasta lähipäivinä, Merkel sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Liittokansleri sanoi maan hallinnon tekevän kaikkensa auttaakseen ihmisiä vaikeassa tilanteessa.

Läntisessä Euroopassa saadaan tänään lisää rankkasateita.

Ennätysmäärä sadetta sataan vuoteen

Saksassa noin 15 000 ihmistä pelastuslaitoksilta, poliisista ja armeijasta on ollut erilaisissa tehtävissä pahimmilla tulva-alueilla. Maassa on järjestetty laajoja evakuointeja.

– Joillakin alueilla emme ole nähneet näin paljon sadetta kertaakaan sadan vuoden aikana, meteorologi Andreas Friedrich kertoi CNN:lle.

Saksan Nordrhein-Westfalenin ja Rheinland-Pfalzin osavaltioissa noin 200 000 ihmistä oli aluksi ilman sähköjä. Belgian Valloniassa sähköttä oli ainakin 21 000 taloutta.

Rajut sateet ovat koetelleet myös Hollantia ja Luxemburgia sekä Ranskan koillisosia. Esimerkiksi Hollannin Maastrichtissa jouduttiin evakuoiman tulvavaaran vuoksi tuhansia ihmisiä.

– Sademäärä, jonka näemme nyt, liittyy todennäköisesti ilmastonmuutokseen, mikä tekee kovimmista sateista vielä äärimmäisempiä. Lämpötilat nousevat, joten tämän tyyppisiä tilanteita voidaan odottaa enemmän, taustoitti Tukholman yliopiston globaalien ilmastomallien asiantuntija Gunilla Svensson Ruotsin uutistoimistolle TT:lle.