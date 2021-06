Kolme kuoli ja kuusi haavoittui puukkohyökkäyksessä Saksan Würzburgissa

Wûrzburg

Kolme ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut Saksan Würzburgissa tapahtuneessa puukkohyökkäyksessä, kertoo saksalaislehti Bild. Poliisi kertoi Twitterissä, että vaaratilanne on ohi ja epäilty tekijä on otettu kiinni. Poliisi käytti ampuma-asetta ottaessaan epäiltyä kiinni. Bildin mukaan poliisi taltutti epäillyn ampumalla tätä reiteen.

Puukkoisku tapahtui Baijerisssa sijaitsevan Würzburgin historiallisessa keskustassa Barbarossa-aukiolla.

Poliisi pyysi silminnäkijöitä kunnioittamaan uhrien yksityisyyttä ja olemaan jakamatta tapahtumasta kuvia ja videoita.

Puukottajan motiiveista ei ollut tuoreeltaan tietoa. Saksassa on viime vuosina tapahtunut useita ääri-islamistien tekemiä terrori-iskuja, joista uusin oli Dresdenissä viime syksyllä. Iskussa kuoli yksi mies ja toinen haavoittui vakavasti. 20-vuotias syyrialaismies sai iskusta äskettäin elinkautisen tuomion.