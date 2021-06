Neljä kuollut, liki 160 tavoittamatta kerrostalon romahdettua Miamin pohjoispuolella

Washington

Yhdysvalloissa Miamin kerrostaloromahduksen jäljiltä on kateissa ainakin 159 ihmistä, ilmoittaa Miami-Dade Countyn pormestari Daniella Levine Cava. Noin 120 asukkaaseen on saatu yhteys, mutta kateissa olevien määrä on myös noussut, pormestari sanoi.

– Tämä on ollut erittäin traaginen yö, pormestari sanoi muun muassa CNN:n mukaan.

Neljä ihmistä on löytynyt romahtaneen talon raunioista kuolleina. Uhriluvun pelätään vielä nousevan.

Floridan osavaltion viranomaisten mukaan on vielä epäselvää, kuinka monta ihmistä oli kerrostalossa sisällä, kun se romahti..

Turma tapahtui Surfsiden kaupungissa Miami Beachin pohjoispuolella varhain torstaiaamuna paikallista aikaa. Talon asukkaissa on paljon sellaisia, jotka eivät asu siinä vakituisesti.

– Yksi puoli rakennuksesta putosi kokonaan pois. Sitä ei ole enää olemassa, kommentoi AFP:lle Miamissa asuva argentiinalainen Nicolas Fernandez.

Hän ei vielä ollut kuullut ystävistään, jotka yöpyivät Fernandezin perheen omistamassa asunnossa rakennuksessa.

– En tiedä, ovatko he elossa, Fernandez sanoi.

Presidentti lupaa hätäapua osavaltioon

Raivaus- ja pelastustöissä oli perjantaina saatu tutkittua rakennuksen pystyyn jääneet osat, ja etsintöjä jatkettiin romahtaneella puolella. Romahtaneista raunioista on pelastettu useita hengissä selvinneitä. Raunioista on pelastustyöntekijöiden mukaan kuulunut eloonjääneiden ääniä.

Romahduksen kerrottiin tapahtuneen noin puoli kahdelta aamuyöstä paikallista aikaa. Romahduksen syy ei heti ollut selvillä, mutta viranomaisten mukaan tapahtuma oli onnettomuus.

Presidentti Joe Biden on määrännyt, että Floridan osavaltiolle tarjotaan turman johdosta liittovaltion hätäapua.

New York Times kertoo, että rakennuksessa oli tarkoitus aloittaa lähiaikoina laaja remontti, jonka tavoitteena oli korjata ruostuneita teräsrakenteita ja vahingoittunutta betonia.

Paikallismedian mukaan rakennus on valmistunut vuonna 1981.

Juttu päivitetty kauttaaltaan 25.6. kello 19.38.