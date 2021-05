Oppositioaktivisti otettiin kiinni valkovenäläisellä lentokentällä pakotetun hätälaskun jälkeen – länsimaat raivostuivat

Minsk

Valko-Venäjällä oppositioaktivisti Roman Protasevitsh on otettu kiinni Minskin lentokentällä, kertoo opposition Telegram-kanava Nexta. Protasevitsh on Nextan entinen toimittaja.

Kanavan mukaan Protasevitsh oli Ateenasta lähteneellä Ryanairin lennolla, jonka määränpää oli Liettua. Kone teki Minskiin hätälaskun.

Opposition Nexta-kanavat auttoivat järjestämään mielenosoituksia viime vuonna presidentinvaalien jälkeen. Mielenosoittajat vaativat vaalivoittajaksi vilpillisesti julistautuneen Aljaksandr Lukashenkan eroa. Tuolloin mielenosoituksia tukahdutettiin väkivaltaisesti ja useita ihmisiä kuoli. Mielenosoittajia on tuomittu pitkiin vankeusrangaistuksiin.

Uutistoimisto Tassin mukaan Minskin lentokentän tiedottajat ovat kertoneet, että hätälasku tehtiin pommiuhan vuoksi. Nexta kertoo, että pommia ei löytynyt ja kaikki matkustajat lähetettiin uuteen turvatarkastukseen. Joukossa oli Protasevitsh, joka otettiin kiinni.

Kone pääsi illalla jatkamaan matkaa

Nextan mukaan Protasevitsh oli sanonut, että häntä oli seurattu ennen koneeseen nousua Ateenassa. Nexta jakaa Twitter-tilillään toimittajansa tviittejä, joiden mukaan "epäilyttävän näköiset" henkilöt olivat ottaneet Protasevitshista kuvia lähtöportilla. Kun kone oli saapunut Valko-Venäjän ilmatilaan, Valko-Venäjän turvallisuuspoliisin edustajat olivat Nextan mukaan haastaneet riitaa Ryanairin lentohenkilökunnan kanssa ja väittäneet, että kyydissä on pommi.

– Lopulta henkilökunta pakotettiin lähettämään hätäviesti (kirjaimellisesti vain hetkeä ennen kuin kone olisi lähtenyt Valko-Venäjän ilmatilasta). (Hävittäjä) MiG-29 nousi ilmaan ja saattoi koneen Minskiin. Turvallisuusjoukot astuivat koneeseen ja pidättivät Protasevitshin, tviiteissä kerrotaan.

BBC kertoo valkovenäläisen valtiollisen uutistoimiston tietojen perusteella, että presidentti Lukashenka antoi itse määräyksen hätälaskusta.

EU:n liikennekomissaari Adina Valean kertoi sunnuntaina illalla Twitterissä, että hätälaskun tehnyt kone oli päässyt jatkamaan matkaa kohti Liettuaa. Valean tviittasi aiemmin olleensa yhteydessä kaikkiin asiaan liittyviin kansainvälisiin toimijoihin.

Valean huomautti, ettei EU hyväksy sitä, että unionin lentoyhtiöiden matkustajille aiheutetaan haittaa.

Tsihanouskaja sanoo "salaisen palvelun operaatioksi"

Lukashenkan hallinto on rajoittanut kovalla kädellä sitä vastustavien medioiden toimintaa maassa. Vajaa viikko sitten viranomaiset tekivät ratsian maan tärkeimmän riippumattoman tiedotusvälineen, uutissivusto Tut.by:n toimitukseen. Pian iskun jälkeen Tut.by:n sivulle ei enää päässyt. Valko-Venäjän viestintäministeriö vahvisti myöhemmin estäneensä pääsyn uutissivustolle syyttäjäviranomaisten pyynnöstä.

Lisäksi kaikki Lukashenkan vastaehdokkaina presidentinvaaleissa olleet tai sellaiseksi pyrkineet ovat joko vankilassa tai maanpaossa.

Uutistoimisto AFP kertoo, että 26-vuotias Protasevitsh ja 22-vuotias Nextan perustaja Stepan Putilo lisättiin Valko-Venäjällä listalle ihmisistä, jotka ovat mukana "terroristisessa toiminnassa". Perusteena oli aiemmin esitetyt syytteet levottomuuksien aiheuttamisesta, mikä voi Valko-Venäjällä tuoda enimmillään 15 vuoden vankeusrangaistuksen. AFP:n mukaan kaksikko asuu Puolassa ja kumpaakin syytetään myös vihan lietsomisesta hallintoa ja turvallisuusviranomaisia kohtaan. Lisäksi AFP kertoo heidän olevan olleet kansainvälisesti etsintäkuulutettujen listalla Valko-Venäjällä ja Lukashenkan liittolaismaassa Venäjällä.

Guardianin mukaan Puola on aiemmin hylännyt Valko-Venäjän hallinnon pyynnön luovuttaa Protasevitsh Valko-Venäjälle.

– On ilmiselvää, että tämä on salaisen palvelun operaatio napata kone aktivisti ja bloggaaja Roman Protasevitshin kiinniottamiseksi, kirjoitti itsekin maanpaossa elävä oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja Telegramissa AFP:n mukaan.

Tsihanouskaja on myös julkaissut useita tviittejä vaatien tutkintaa tilanteesta, pakotteita Valko-Venäjää vastaan ja Protasevitshin välitöntä vapauttamista. Tsihanouskaja arvioi tviitissään, että Protasevitsh saattaa saada Valko-Venäjällä kuolemantuomion.

AFP kertoo, että viime lokakuussa Nextan Telegram-kanava ja logo luokiteltiin Valko-Venäjällä ekstremistisiksi ja kanava määrättiin suljettavaksi. Kanavilla jaettujen tietojen julkaisemisesta voi saada sakkorangaistuksen.

Länsimaat suivaantuivat, reaktioita putoilee joka suunnasta

Liettuan presidentti Gitanas Nauseda kutsui Twitter-päivityksessään tekoa järkyttäväksi ja vaati Protasevitshin vapauttamista välittömästi. Nausedan mukaan Protasevitsh on pidätetty ja kaiken takana on Valko-Venäjän hallinto.

– Ennennäkemätön tapaus! Vilnaan matkalla ollut siviilimatkustajakone pakotettiin laskeutumaan Minskiin, hän kirjoitti.

Suomen mukaan tapahtuneesta tarvitaan kiireellisesti täysi selvitys Valko-Venäjän viranomaisilta ja perusteellinen kansainvälinen tutkinta sekä voimakasta reaktiota EU:lta, kertoo tasavallan presidentin kanslia Twitterissä.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) kutsui kiinniottoa "erittäin järkyttäväksi". Tuppurainen on jakanut Twitter-tilillään BBC:n uutisen aiheesta ja kirjoittaa englanniksi, että tapaus on välittömästi tutkittava perusteellisesti ja kaikille matkustajille on taattava turvallinen matka määränpäähänsä.

Saksa vaati sunnuntaina Valko-Venäjältä "välittömästi selitystä" Protasevitshin pidätyksestä.

– Tarvitsemme välittömästi selityksen Ryanairin koneen EU:n sisäisen lennon uudelleenohjaamisesta Minskiin ja toimittajan oletetusta pidätyksestätviittasi Saksan ulkoministeriön valtiosihteeri Miguel Berger.

Myös esimerkiksi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on tviitannut sanoen, ettei pakotettua hätälaskua voida hyväksyä ja että kaikista kansainvälisen ilmaliikenteen sääntöjen rikkomisesta on tultava seurauksia. EU:n ulkosuhteita johtava Josep Borrell painottaa tviitissään, että Valko-Venäjän hallitus on vastuussa kaikkien matkustajien ja lentokoneen turvallisuudesta.

Monien muidenkin länsimaiden päättäjät ovat tuominneet Valko-Venäjän toiminnan.

