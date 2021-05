Israelin armeijan iskuissa Gazaan kuollut yli 20 ihmistä – yksi kohteista oli Hamasin poliittisen siiven johtajan koti

Gaza/Helsinki

Israelin armeija haluaa jatkaa iskujaan Gazaan ennen kuin Israel kiihdyttää neuvotteluja Hamasin kanssa, uutisoi israelilainen Haaretz-lehti. Lehden mukaan armeija suosittelee hallitukselle iskujen jatkamista Hamasin kohteisiin.

Hamas on lehden mukaan lähettänyt viime päivinä Israelille viestejä pyrkimyksestä pikaiseen tulitaukoon, mutta Israel on vastannut, ettei aika ole vielä kypsä. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on ilmoittanut Israelin jatkavan iskuja Gazan kaistalla niin pitkään kuin on tarpeen.

Israelin armeija tiedotti iskeneensä Gazassa Hamasin poliittisen siiven johtajan Yahya Sinwarin asuinpaikkaan. Armeija sanoo paikan olleen myös Hamasin sotilaskäytössä.

Haaretzin mukaan Sinwar ei ollut iskun aikaan kotona.

Israelin iskuissa on palestiinalaisviranomaisten mukaan kuollut tänään yli 20 ihmistä. Maanantaista asti jatkuneiden pommitusten kuolonuhrien määrä on noussut Gazassa näin yli 180:een, alueen viranomaiset sanovat. Uhreista kymmenet ovat lapsia.

Palestiinalaisten Israeliin tekemissä raketti-iskuissa on puolestaan kuollut 10 ihmistä.

Tämänkertainen väkivallan kierre sai alun perin alkunsa Jerusalemista, missä palestiinalaiset protestoivat muun muassa usean Itä-Jerusalemissa asuvan perhekunnan häätösuunnitelmaa vastaan.

Israelin mukaan Gazan kaistaleelta on ammuttu Israelia kohti noin 2 900 rakettia. Niistä suuren osan on poiminut Israelin ohjustorjuntajärjestelmä, mutta osa on osunut esimerkiksi asuinrakennuksiin.

Israel on puolestaan moukaroinut raskaasti Gazan aluetta ja rakennusten ohella tähdännyt maanalaisiin tunneliverkostoihin. Eilen se tuhosi tornitalon, jossa sijaitsivat niin al-Jazeera-televisiokanavan kuin uutistoimisto AP:n toimistot.

EPA/HAITHAM IMAD Palestiinalaiset tukivat Israelin Ilmaiskujen tuhoja Gazassa sunnuntaina.

YK:n turvallisuusneuvoston on määrä kokoontua illansuussa puimaan kiristynyttä tilannetta. Alun perin kokousta kaavailtiin jo perjantaiksi, mutta Yhdysvallat torppasi aikeen.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden oli lauantaina yhteydessä pääministeri Netanjahuun. Bidenin kerrotaan jälleen tähdentäneen, että Israelilla on oikeus puolustaa itseään. Samalla hän ilmaisi huolensa väkivallasta ja toimittajien turvallisuudesta.

Netanjahu kiitti myöhään lauantaina julkaistussa tv-lausunnossa Bidenia "yksiselitteisestä tuesta".

Biden puhui lauantaina myös palestiinalaisten presidentin Mahmud Abbasin kanssa ja tähdensi, että Hamasin on lopetettava rakettien ampuminen Israeliin. Abbasin sijaintipaikka on kuitenkin Länsirannalla ja hänellä on vain vähän vaikutusvaltaa Gazan alueella, kommentoi yleisradioyhtiö BBC. Gazassa valtaa pitävän Hamasin Yhdysvallat on luokitellut terroristijärjestöksi.

Myös EU:n ulkoministerien on tarkoitus keskustella tiistaina videoyhteyden välityksellä tilanteen kiristymisestä ja siitä, miten EU parhaiten pystyisi myötävaikuttamaan meneillään olevien väkivaltaisuuksien lopettamiseksi.