Intiassa on nyt kirjattu yli 20 miljoonaa koronatartuntaa, todellisen määrän arvioidaan olevan suurempi

Delhi/Helsinki

Intiassa on koronaviruspandemian aikana kirjattu nyt yli 20 miljoonaa koronatartuntaa. Asia selviää maan terveysministeriön virallisista tilastoista.

Lähes 1,4 miljardin asukkaan maassa on viime vuorokauden aikana kirjattu yli 350 000 uutta koronatartuntaa. Asiantuntijat uskovat, että tartuntoja on todellisuudessa merkittävästi enemmän.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on todettu yli 222 000.

Intian koronatilanne on viime viikkoina muuttunut katastrofaaliseksi. Maassa on ollut pulaa muun muassa sairaalapaikoista ja lisähapesta.

Pääkaupunki pyytää puolustusvoimilta apua

Pääkaupungissa Delhissä viranomaiset ovat pyytäneet apua puolustusvoimilta rajussa koronatilanteessa. Asiasta uutisoivat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja intialainen Hindustan Times.

Pääkaupungin hallinto haluaa, että puolustusvoimat pystyttäisi, operoisi ja johtaisi koronapotilaiden hoitoon tarkoitettuja keskuksia, joissa olisi noin kymmenentuhatta lisähapella varustettua sairaalapaikkaa ja tuhat teho-osastopaikkaa.

Delhin kansallisen pääkaupunkialueen varapääministeri Manish Sisodia kirjoitti Hindustan Timesin mukaan, että puolustusministeriön olisi oikea-aikaista tukea delhiläisiä. Sisodia kuvaili terveydenhuollon olevan ylikuormittunut.

Huolimatta synkästä tilanteesta, on Delhin alue terveysviranomaisten mukaan yksi alueista, jossa epidemia on osoittanut hidastumisen merkkejä. Asiasta uutisoivan BBC:n mukaan viranomaiset ovat ilmaisseet varovaista toivoa siitä, että maata pahoin koetellut epidemian toinen aalto olisi rauhoittumassa. Asiantuntijat ovat kuitenkin jo useaan otteeseen sanoneet, että koronatestejä tehdään liian vähän, minkä takia todellisia tartuntamääriä on vaikea tietää. Ihmisiä myös kuolee koteihinsa, minkä takia virallisten kuolinlukujen uskotaan olevan alakanttiin.

Puolustusvoimat jo toimittanut lisähappea

BBC kirjoittaa, että varapääministeri on pyytänyt kiireellistä apua lisähappikuljetuksiin. Intia on jo aiemmin määrännyt puolustusvoimat toimittamaan lisähappivarantonsa sairaaloihin, ja entistä puolustusvoimien lääkinnällistä henkilökuntaa on pyydetty apuun.

Delhin pääministeri on toistuvasti sanonut, että kaupungin sairaalat eivät saa riittävästi lisähappea liittovaltiolta, joka jakaa lisähappivarantoja osavaltioihin ja hallintoalueille.

Delhissä sairaalat ovatkin yrittäneet saada lisää happipulloja sosiaalisessa mediassa.

– Tämä on jokapäiväinen kamppailu, paikallista sairaalaa johtava lääkäri Gautam Singh sanoi BBC:lle.

– Puolet henkilökunnastani kulkee paikasta toiseen täyttämässä happipulloja.