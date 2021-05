Meksikossa yli 20 ihmistä on kuollut tuhoisassa metroturmassa

Mexico

Meksikon pääkaupungissa sattuneessa metro-onnettomuudessa on kuollut ainakin 23 ihmistä. Viranomaisten mukaan kuolleiden joukossa on lapsia. Kymmeniä ihmisiä on myös loukkaantunut.

Tuhoisa turma sattui, kun silta romahti toistaiseksi tuntemattomasta syystä alla olevalle tielle. Sillalla oli romahtamishetkellä metrojuna, joka syöksyi maahan.

Pääkaupunki Mexicon pormestarin Claudia Sheinbaumin mukaan pelastustyöt on toistaiseksi keskeytetty, koska sillalta roikkuvan junan pelätään olevan liian epävakaa. Paikalle odotetaan nosturia.

Pormestarin mukaan sillan raunioiden alle jäi auto, mutta autossa ollut ihminen ehti pakenemaan siitä.

Onnettomuus tapahtui noin kello kymmeneltä maanantai-iltana paikallista aikaa eli varhain tänään suomen aikaa. Pääkaupungin metroja käyttävät päivittäin miljoonat ihmiset.

Metroturmia sattunut ympäri maailmaa

Tuhoisat metro-onnettomuudet eivät ole ennenkuulumattomia. Esimerkiksi vuoden 2014 heinäkuussa ainakin 22 ihmistä kuoli ja yli 200 loukkaantui Venäjällä, kun metrojuna syöksyi raiteiltaan Moskovassa ruuhka-aikaan. Vuoden 2006 heinäkuussa Espanjassa kuoli 43 ihmistä ja loukkaantui 39, kun ylinopeutta ajanut metrojuna syöksyi niin ikään raiteiltaan Valenciassa.

Yhdysvalloissa kuoli vuonna 2009 yhdeksän ihmistä ja loukkaantui yli 70, kun kaksi metrojunaa törmäsi toisiinsa Washingtonissa. Vuonna 1977 Chicagossa kuoli puolestaan 11 ihmistä ja loukkaantui yli 200, kun juna tippui kadulle toisen junan törmättyä siihen.

Etelä-Koreassa kuoli vuoden 2013 helmikuussa 198 ihmistä, kun itsemurhaa yrittäneen miehen sytyttämä tulipalo tuhosi kaksi metrojunaa. 147 ihmistä loukkaantui. Azerbaidzhanissa syttyi vuonna 1995 niin ikään tuleen metrojuna kahden aseman välillä. Pääkaupunki Bakussa tapahtuneessa turmassa kuoli 292 ihmistä ja loukkaantui 168.

Myös Meksikon pääkaupungissa on aiemminkin sattunut lukuisia ihmisiä surmannut metro-onnettomuus. 23 kuoli ja 55 loukkaantui vuonna 1975, kun kaksi junaa törmäsi toisiinsa.