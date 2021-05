Ainakin 15 kuollut ja kymmeniä loukkaantunut metro-onnettomuudessa Meksikossa

Mexico

Meksikon pääkaupungissa sattuneessa metro-onnettomuudessa on uusimman tiedon mukaan kuollut ainakin 15 ihmistä. Aiemmin viranomaiset kertoivat, että surmansa on saanut ainakin 13 ihmistä, minkä lisäksi arviolta 70 ihmistä on loukkaantunut.

Paikallismediassa julkaistun videomateriaalin perusteella pääkaupunki Mexicossa on romahtanut silta, jolla oli turmahetkellä metrojuna.

Pelastustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Uutiskanava CNN:n mukaan onnettomuuspaikalle saapunut kaupungin pormestari on kertonut, että yksi turmahetkellä sillan alla ollut auto on edelleen jumissa.