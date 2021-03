DN: Uppsalassa leviää eteläafrikkalainen koronamuunnos juhlia pitäneiden opiskelijoiden keskuudessa

Eteläafrikkalainen koronaviruksen muunnos leviää Uppsalassa Ruotsissa opiskelijajuhlien jäljiltä. Asiasta kertoo Dagens Nyheter.

Lehden mukaan noin 60 tapausta on todettu alueella. Näistä 47 on todettu yliopiston opiskelijoilla ja noin 15 yliopiston ulkopuolisilla henkilöillä. Lisäksi viitisenkymmentä tartuntaryppääseen liittyvää muuta ihmistä on todettu koronapositiivisiksi ja näiden henkilöiden muunnostestin tuloksia odotellaan.

Maaliskuun puolivälissä todettiin 18 virusmuunnostapausta ja nyt määrä on noussut niin, että alue on nyt koronan leviämisvaiheessa.

Uppsalan alueen koronatesteistä vastaava Mats Martinell sanoo lehdelle, ettei muunnoksen leviämistä Uppsalassa voida enää pysäyttää.

Tartuntaketjujen jäljittäjät ovat selvittäneet, että rypäs alkoi opiskelijoiden järjestämistä juhlista, ja erityisesti kahden oppikurssin opiskelijoiden joukosta. Mitkä oppikurssit ovat, ei Martinell halua kertoa.