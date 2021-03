Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja Daniel ovat saaneet koronatartunnan

Tukholma

Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja hänen puolisonsa prinssi Daniel ovat saaneet koronatartunnan, ilmoitti Ruotsin kuningashuone torstaina. Kuningashuoneen tiedotteen mukaan pariskunnalla on lieviä oireita, mutta he voivat olosuhteisiin nähden hyvin.

Koko perhe eli myös pariskunnan lapset Estelle ja Oscar ovat jääneet karanteeniin kotiinsa.

Victorian oireet ilmenivät keskiviikkona, minkä jälkeen hän ja Daniel menivät koronatestiin. Lapsilla ei ole oireita, eikä heitä ole testattu. Hovin tiedotuspäällikkö Margareta Thorgren sanoo, ettei kruununprinsessa tai hänen miehensä ole tavannut muita kuningasperheen jäseniä viime aikoina.

Ruotsin koronatilanne on edelleen vaikea. Torstaina tilastoitiin 23 uutta kuolemantapausta, ja kuolleita on kaikkiaan yli 13 000. Tartuntoja on tilastoitu yli 707 000.