Pakistanin korkein oikeus vapautti toimittajan mestaamisesta tuomitut – Yhdysvalloissa päätöksestä ollaan tyrmistyneitä

Pakistanin korkein oikeus vapautti torstaina neljä yhdysvaltalaisen toimittajan Daniel Pearlin sieppauksesta ja murhasta tuomittua. Brittiläisyntyistä muslimisissiä Ahmed Omar Saeed Sheikhiä pidettiin päävastuullisena Pearlin mestauksesta.

Kolmesta tuomarista koostuneesta paneelista kaksi oli vapauttamisen kannalla ja yksi vastaan. Pakistanin valtakunnan syyttäjä sanoi lausunnossaan, että Sindhin maakunnan viranomaiset aikovat jättää mahdollisimman pian vetoomuksen, jossa korkeinta oikeutta pyydetään harkitsemaan päätöstään uudelleen. Pearl siepattiin Pakistanin eteläosissa sijaitsevassa Sindhissä.

Tuomari Mushir Alam sanoi oikeuden määräyksessä, että Sheikh ja muut tapauksessa syytettynä olleet pitää vapauttaa välittömästi, ellei heidän kiinni pitämiseen ole muuta perustetta.

Voimakasta kritiikkiä päätökselle

Talouslehti Wall Street Journalin toimittaja Pearl siepattiin vuonna 2002 Karachissa Pakistanin eteläosissa, kun hän oli tekemässä juttua brittiläisestä terroristista. Tapaus herätti paljon kansainvälistä huomiota, koska se tapahtui vain vähän syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen, jolloin radikaalista islamistista oltiin huolissaan.

Sieppaajat kuvasivat Pearlin pään katkaisun ja lähettivät sen yhdysvaltain viranomaisille, kertoo televisiokanava CNN. Kyseessä oli yksi ensimmäisistä ääri-islamistien tekemistä mestausta kuvaavista propagandavideoista, ja se inspiroi muita terroristeja vastaaviin tekoihin.

Pakistanin korkeimman oikeuden päätöstä vapauttaa tuomitut on kritisoitu voimakkaasti. Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken kuvasi päätöstä "loukkaukseksi terrorismin uhreja kohtaan kaikkialla".

Blinken mukaan Yhdysvallat oli valmistautunut syyttämään Sheikhiä Yhdysvalloissa.

– Odotamme, että Pakistanin hallitus käy pian läpi laillisia toimintamahdollisuuksiaan, jotta oikeuden toteutuminen varmistuu, Blinken sanoi lausunnossaan CNN:n mukaan.

Valkoisen talon lehdistösihteerin Jen Psakin mukaan Yhdysvallat on "järkyttynyt" päätöksestä. Wall Street Journalin päätoimittaja Matt Murray kommentoi, että tuomareiden päätös oli "raivostuttava ja epäoikeudenmukainen":

Vaikeuttaa Pakistanin ja Yhdysvaltain välisiä suhteita

Oikeus lievensi viime vuonna Britanniassa syntyneen Sheikhin kuolemantuomion elinikäiseksi vankeusrangaistukseksi ja vapautti kolme muuta syytettyä todisteiden puuttumisen takia.

Pakistanin hallitus ja Pearlin vanhemmat olivat kyseenalaistaneet oikeuden päätöksen ja vedonneet korkeimpaan oikeuteen, jotta se palauttaisi Sheikhille kuolemantuomion. Korkein oikeus kumosi torstaina molemmat vetoomukset.

Daniel Pearlin isä Judea Pearl kertoi CNN:lle, että perhe on "shokissa ja tyrmistynyt". Hänen mukaan päätös on "rikos inhimillisyyttä, journalismia ja ihmiskunnan ydintä vastaan".

– Mikään määrä epäoikeudenmukaisuutta ei voita päättäväisyyttämme saada oikeutta Daniel Pearlille, perheen juristi Faisal Siddiq sanoi uutistoimisto Reutersille.

Oikeuden päätös tulee vaikeaan ja herkkään ajankohtaan, koska Yhdysvaltain uusi hallinto on juuri aloittanut työnsä ja on aikeissa tarkastella muun muassa Afganistanin rauhanprosessia, jossa Pakistan on keskeinen toimija.

– Tämä ei olisi voinut tulla huonompaan aikaan Pakistanin ja Yhdysvaltain suhteiden kannalta, koska Yhdysvalloilla on uusi hallinto ja Pakistan on yrittämässä luoda suhteita heihin. Tämä vaikeuttaa maiden välisiä suhteita, sanoi kansainvälisiin suhteisiin keskittyneen ajatushautomon Atlantic Councilin Etelä-Aasian keskuksen tutkija Shuja Nawaz.