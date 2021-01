Israel on rokottanut todella nopeasti kansalaisiaan koronavirusta vastaan, mutta rokotusohjelmaa on myös kritisoitu voimakkaasti

Israel on osoittanut, että koko väestön nopea rokottaminen koronavirusta vastaan on mahdollista. Tiistaina maan terveysministeri kertoi, että lähes kolmannes maan väestöstä eli 2,7 miljoonaa israelilaista on saanut rokotteen ensimmäisen annoksen. Toisen annoksen on saanut yli miljoona.

Riskiryhmään kuuluvista yli 80 prosenttia on saanut pistoksen. Israelin tavoitteena on, että reilusti yli puolet sen yhdeksän miljoonan väestöstä on suojattu maaliskuun loppuun mennessä.

Israel aloitti koronarokotukset Pfizerin ja Biontechin kehittämällä rokotteella 19. joulukuuta.

Alustavien Israelissa tehtyjen tutkimusten mukaan rokote on osoittautunut myös tehokkaaksi. Terveysministeriön tilastojen mukaan täyden suojan saaneista vain 0,014 prosentilla oli todettu tartunta viikko toisen annoksen saamisen jälkeen.

Terveydenhoitopalveluja tarjoavan Maccabi Health Services raportoi, että vain 0,01 prosentilla toisen annoksen saaneista 128 600 ihmisestä oli todettu virusta. Asiasta kertoivat muun muassa uutistoimisto Reuters ja The New York Times.

Tutkijat korostavat, että kyseessä on vielä alustavat tulokset ja tarkempia tutkimuksia vaaditaan, jotta asiasta saadaan varmuus. Jos tulokset pitävät paikkansa, Pfizerin ja Biontechin rokotteen teho saattaa olla jopa suurempi kuin 95 prosenttia, jonka lääkeyhtiöt ovat ilmoittaneet.

Israelin terveysviranomaiset ja maan johto ovatkin jo esittäneet toiveikkaita näkemyksiä pandemian kukistamisesta.

– Olemme koronaviruspandemian loppuvaiheessa. Israel on näyttänyt laajalla rokottamisella maailmalle, että koronaviruksesta on poistumisstrategia, Israelin johtava koronavirusasiantuntija Ronni Gamzu sanoi tammikuun puolivälissä The Times of Israelin mukaan.

Samoilla linjoilla oli maan pääministeri Benjamin Netanyahu, joka oli maininnut lehden mukaan suljetussa kokouksessa, että "se on loppu" viitaten koronaepidemiaan.

Virusmuunnoksen leviäminen yritetään estää

Tehokkaasta rokottamisesta ja sen tuottamista lupaavista tuloksista huolimatta Israelin tartuntamäärät ovat olleet voimakkaassa kasvussa. Maahan asetettiin alkuvuodesta kolmas tiukka koronasulku, jonka oli määrä olla voimassa tammikuun loppuun saakka.

Tiistaina terveysministeri Yuli Edelstein pyysi hallitusta pidentämään rajoitustoimia vähintään viikolla, koska tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on edelleen korkea ja sairaaloiden kantokyky on koetuksella, uutisoi The Jerusalem Post. Vakavien tapausten määrä on laskussa, mutta paljon hitaammassa, mitä asiantuntijat ovat odottaneet.

– Muutokset ovat tällä kertaa hyvin hitaita, Edelstein sanoi The Jerusalem Postille.

Maanantaina Israelissa todettiin yli 8 500 tartuntaa, mikä oli noin kymmenen prosenttia päivän aikana testatuista. Vakavasti sairaita raportoitiin yli 1 100 ja hengityskoneessa on 305 ihmistä.

Viime viikolla epidemian leviämisnopeutta kuvaava R-luku painui alle yhden, mikä tarkoittaa sen laantumista. Vaikka R-luku pienenee, koronatilanteen paraneminen on "todella hidasta", kertoi Edelstein.

Vaikea tilanne johtuu terveysministeriön mukaan ulkomailta levinneestä koronaviruksen muunnoksesta, jonka on todettu tarttuvan alkuperäistä herkemmin. Virusmuunnoksen leviämisen hillitsemiseksi Israel pysäytti suurimman osan lentoliikenteestä keskiyöllä maanantaina.

YK patistaa Israelia rokottamaan myös palestiinalaisalueilla

Israelin tehokasta rokottamista on hämmästelty ympäri maailmaa, mutta sen rokotusohjelma on saanut myös voimakasta kritiikkiä.

Vaikka lähes kolmannes israelilaisista on saanut vähintään rokotteen ensimmäisen annoksen, palestiinalaisalueille rokotukset eivät ole edes lähteneet liikkeelle. The Independent -lehden mukaan kukaan viidestä miljoonasta Länsirannalla tai Gazassa asuvasta ei ole saanut rokotetta, vaikka alueen terveydenhuolto on koetuksella pandemian takia.

Britannian yleisradio BBC kertoo, että ainoastaan Itä-Jerusalemin palestiinalaisissa sairaaloissa työskentelevät palestiinalaiset ovat saaneet Israelilta rokotteen.

Terveysministerin Edelsteinin mukaan Israelin tehtävänä ei ole tarjota koronarokotuksia sen miehittämillä palestiinalaisalueilla, vaikka muun muassa YK on vaatinut tätä. Hänen mukaansa Israelin velvollisuus on rokottaa ensisijaisesti omat kansalaisensa.

– Muistutan kuitenkin, että on meidän etu – ei laillinen velvollisuus – on varmistaa palestiinalaisten rokotukset, jotta koronavirus ei pääse leviämään, Edelstein sanoi The Independentin mukaan.

Aiemmin Israelin viranomaiset ovat torjuneet syytökset sanomalla, että palestiinalaisalueiden hallinto ei ole pyrkinyt tekemään Israelin kanssa yhteistyötä rokotteiden hankkimisessa ja jakamisessa.

YK:n mukaan Israel on Geneven sopimuksen perusteella velvollinen huolehtimaan palestiinalaisten rokotuksista. Terveysministeri vetoaa sen sijaan Israelin ja Palestiinan välisen Oslon-sopimukseen, jossa mainitaan hänen mukaansa, että palestiinalaisten pitää huolehtia omasta terveydenhuollostaan, kuten rokotuksista.

YK:n mukaan Israelin vastuulla on alueiden miehittäjänä tarjota terveydenhuoltopalvelut palestiinalaisalueilla.

Virus levinnyt voimakkaasti ultraortodoksien yhteisöissä

Viikonloppuna poliisi otti kahdessa kaupungissa Israelissa yhteen äärivanhoillisten ultraortodoksijuutalaisten mielenosoittajien kanssa. Asiasta uutisoivat muun muassa Los Angeles Times ja The Hill.

Yhteenottoja syntyi Jerusalemissa ja Ashdodissa, kun poliisi yritti sulkea uskonnollisia kouluja, jotka olivat auki rajoitustoimien vastaisesti. Jerusalemissa poliisi käytti kyynelkaasua ja pahanhajuista vettä koulun eteen kerääntyneen joukon hajottamiseen.

Paikallisen median mukaan kahakassa loukkaantui ainakin viisi poliisi ja vähintään neljä pidätettiin.

Israelin ultraortodoksit ovat uhmanneet koko pandemian ajan koronarajoituksia. He ovat esimerkiksi pitäneet kouluja auki, rukoilleet synagogissa ja järjestäneet suuria häitä sekä hautajaisia. Viranomaiset eivät ole pääosin puuttuneet pandemian aikana tehokkaasti yhteisön rajoitusten uhmaamiseen, kertoo The Hill.

Tämän seurauksena koronavirus on päässyt leviämään ultraortodoksijuutalaisten keskuudessa voimakkaasti. Los Angeles Timesin mukaan kolmasosa Israelin koronatartunnoista on todettu yhteisöön kuuluvilla, vaikka nämä vastaavat vain kymmentä prosenttia maan väkiluvusta.

Yhteensä Israelissa on todettu Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan yli 610 000 koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut noin 4 500 ihmistä.