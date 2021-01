Poliisiväkivallan jälkipyykki jatkuu Venäjällä – kymmeniä joutui sairaalaan lauantaisten mielenosoitusten jälkeen

Venäjällä pidätettiin lauantain mielenosoitusten yhteydessä lähemmäs neljä tuhatta mielenosoittajaa eri puolilla maata. Mieltä osoitettiin oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin tueksi peräti 125 venäläiskaupungissa.

Poliisi käytti mielenosoittajia kohtaan paikoitellen rajua väkivaltaa. Mielenosoituksia tukahduttamaan lähetetyt poliisit olivat sonnustautuneet järeisiin suojavarusteisiin toisin kuin siviilipukuiset mielenosoittajat.

Yhteensä kymmeniä ihmisiä joutui sairaalahoitoon poliisiväkivallan seurauksena.

Pietarissa syyttäjäviranomainen on poikkeuksellisesti tiedottanut tutkivansa virkavallan mahdollisia rikkomuksia. Syynä on somessa levinnyt video, jolla poliisi potkaisee Pietarin mielenosoituksiin osallistunutta naista voimalla vatsaan. Nainen joutui tapahtumien seurauksena tehohoitoon, sillä hänet tuotiin sairaalaan kriittisessä tilassa.

Venäjällä poliisin ei tarvitse kantaa huolta kovista otteista, sillä poliiseja ei ole tapana rangaista väkivallan käytöstä hallintoa vastustavissa mielenosoituksissa.

Ihmisoikeusaktivistit tekivät valituksia poliisin toiminnasta

Venäläiset ihmisoikeusaktivistit valittivat tiistaina maan tutkintakomiteaan poliisin toiminnasta lauantain mielenosoituksissa. Aktivistit viittaavat valituksessa useisiin Moskovasta ja Pietarista raportoituihin tapauksiin, joissa poliisi käytti väkivaltaa protestoijia kohtaan. Poliisiväkivallan käyttö ei rajoittunut lauantaina pelkästään Venäjän kahteen suurimpaan kaupunkiin.

Ihmisoikeustaistelijoiden mukaan kyse oli perusteettomasta voiman, erikoisvarusteiden ja lainvastaisten, kivuliaiden lukko-otteiden kohdistamisesta mielenosoittajiin. Valitusten takana oleva Yhteiskunnallinen tuomio -kansalaisjärjestö vaatii viranomaisia tutkimaan ja tarvittaessa asettamaan syytteeseen kaikki virkarikokseen syyllistyneet poliisit.

Muun muassa EU ja Yhdysvallat ovat vaatineet sekä Navalnyin että protesteihin liittyen vangittujen vapauttamista ja tuominneet poliisin voimankäytön. Venäjä on ilmoittanut, että enemmistö kiinni otetuista on jo vapautettu.

Ensimmäiset mielenosoituksiin liittyneet pidätykset tehtiin jo kolme päivää ennen mielenosoituksia. Mielenosoituksiin osallistuneita pidätetään edelleen uusien syytteiden varjolla. Viranomaiset käyvät yhä läpi mielenosoituksissa kuvattua runsasta kuva- ja videomateriaalia. Yksi tapa nostaa syytteitä on vedota kyseisiin tallenteisiin.

Viranomaiset tutkivat virkavallan vastustamista

Viranomaiset ovat kertoneet tutkivansa mielenosoituksiin liittyen lukuisia tapauksia, joissa oli kyse “virkavallan väkivaltaisesta vastustamisesta” tai “huliganismista”.

Myös esimerkiksi “alaikäisten yllyttäminen laittomiin mielenosoituksiin” ja “yllyttäminen massalevottomuuksien järjestämiseen” ovat toimineet perusteina nostaa syytteitä.

Myös muutama mielenosoituksista raportoinut toimittaja joutui poliisiväkivallan kohteeksi. Yksi heistä oli Kremlistä riippumattoman Meduza-uutissivuston kirjeenvaihtaja Kristina Safonova, jota mellakkapoliisi Omonin sotilas löi. Moskovan päämielenosoituspaikalta Pushkinin aukiolta raportoinut Safonova oli pukeutunut värikkääseen lehdistöliiviin. Hänen mukaansa Omon-sotilas alkoi lyödä häntä, koska hän kuvasi mielenosoitusta.

Myös Yleisradion Moskovan-kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen sai mellakkapoliisin pampusta mielenosoituspaikalla Moskovassa. Mikkonen säästyi varsinaisilta vammoilta.

Yhtenäinen Venäjä -valtapuolueen duumaedustaja Andrei Isajev ehdotti tiistaina, että poliiseja pitäisi itse asiassa kiittää hyvästä työstä mielenosoitusten yhteydessä.

– Harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta nämä ihmiset (poliisit) ovat erittäin kunnollisia kansalaisia. He toimivat ammattimaisesti, miehekkäästi, taitavasti, arvokkaasti ja kunniakkaasti. He puolustivat ihmisten turvallisuutta ja isänmaamme laillisuutta ja itsenäisyyttä. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että parlamentin on kiitettävä heitä, Isajev perusteli.

Isajevin ehdotus sai istuntosalissa raikuvat aplodit.