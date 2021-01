Iso määrä ihmisiä lähti kaduille vaatimaan vapautta Navalnyille ja loppua Putinin korruptiolle – Venäjän kaupungeissa pidätetty kovin ottein yli tuhat

Edes paikoin hyytävä pakkanen tai pelko koronavirustartunnan saamisesta ei näytä pelottavan venäläisiä, jotka ovat lähteneet sankoin joukoin kaduille pidätetyn oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin vapauttamiseksi. Protestit laajenevat samalla koskemaan Putinin valtaa ja rehottavaa korruptiota yleisemmin.

Protestoijien huutona kautta maan on: "Vapautta!"

Parhaillaan mielenosoittajat eri puolilla Venäjää uhmaavat viranomaisten kieltoja ja poliisin pamppuja. Protestit ovat sujuneet rauhallisesti lukuun ottamatta kovaotteisia pidätyksiä, jotka ovat tavanomaisia mielenosoitusten yhteydessä. Moskovassa on uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan pidätetty jopa satoja. Koko maassa on pidätetty pitkälti toistatuhatta ihmistä.

Myös Navalnyin vaimo Julia Navalnaja pidätettiin Moskovassa kadulta lauantaina iltapäivällä. Jo torstaina pidätettiin ja vangittiin Navalnyin mukana Moskovaan palannut lehdistösihteeri Kira Jarmysh.

Väkeä on lähtenyt liikkeelle runsain määrin ottaen huomioon, että kutsu mielenosoituksiin on levinnyt kokonaan virallisen valtion kontrolloiman median ulkopuolella. Kutsun kokoontua julkisti vangittu Navalnyi videotervehdyksellä, joka hänen onnistui tallentaa oikeudenkäynnin tauolla maanantaina.

Venäjän itäisimmät aikavyöhykkeet ovat tunteja Moskovan aikaa edellä, minkä johdosta mielenosoituksia on nähty Venäjällä Suomen aikaa lauantaina aamusta asti.

Itä-Siperian Jakutiassa protestiin kokoonnuttiin 50 asteen pakkasessa. Jekaterinburgin suurkaupungissa Uralvuorten keskiosassa ulkoiltiin Navalnyin tueksi 30 asteen paukkupakkasessa. Isoja mielenilmauksia on ollut Moskovan ja Pietarin lisäksi ainakin Irkutskissa, Vladivostokissa ja Euroopan puolella Jaroslavlissa.

Protestoija pitelee lappua, jossa vaaditaan vapautta Navalnyille. Kaltereiden taakse toivotetaan puolestaan Putinia.

Moskovan keskustan Pushkininaukiolla poliisit vievät satunnaisen oloisesti pois ihmisiä, jotka ovat kokoontuneet paikalle.

"Hajaantukaa, osallistutte laittomaan kokoukseen"

Viranomaiset eivät ole antaneet mielenosoituksille lupaa. Niin sanottuun “laittomaan” mielenosoitukseen osallistujia on helppo pidättää. Pidätetyksi tulemisen vaara on suurin yksittäinen jopa monia Navalnyin tukijoita arveluttava riski.

Moskovassa Pushkininaukiolle mielenosoittajien luokse onnistui pääsemään Navalnyin korruptionvastaisen organisaation juristi Ljubov Sobol, jota pienten lasten äitinä ei etukäteen pidätetty, vaikka hänelle määrättiinkin sakot aikeesta osallistua laittomaan mielenosoitukseen. Sobol ehti puhua osallistujille ja kiittää näitä tuesta Navalnyille. Sitten mellakkapoliisit saartoivat hänet ja veivät rivakoin ottein pois.

Kolmattasataa mielenosoittajaa pidätettiin jo Suomen aamun ja aamupäivän aikana Venäjän Kaukoidässä ja Siperiassa. Pidätetyt on monessa tapauksessa valittu sattumanvaraisesti.

Pidätyksiä on nähty arviolta 40:ssä venäläiskaupungissa. Mielenosoitusten pidätyksistä raportoivan OVD-Infon mukaan pidätettyjä oli iltapäivällä Suomen aikaa jo yli tuhat ympäri Venäjää. Järjestöillä on suuria vaikeuksia toimia Venäjän oloissa, ja myös internet-yhteydet ovat takkuilleet lauantaina.

Oppositopoliitikko Dmitri Gudkov on luonnehtinut etenkin Venäjän alueiden mielenosoitusaktiivisuutta poikkeukselliseksi. Jopa venäläisissä pikkukaupungeissa on nähty lauantaina satoja ja jopa tuhansia mielenosoittajia. Jos kaikki kaupungit lasketaan yhteen, päästäneen kymmeniin tai jopa satoihin tuhansiin. Uutistoimisto Reutersin mukaan Moskovassa on koolla vähintään 40 000 ihmistä.

Osassa pidätyksiä on käytetty kovia otteita. Otteet näyttävät kovenevan, jos pidätettävä vastustelee, kertoo CurrentTime-televisio.

Oleg Hmeljov Protesteihin Navalnyin vapauttamiseksi ja Putinin valtaa vastaan osallistuu tuhansia, vaikka historialliseen keskustaan johtavia reittejä oli suljettu.

Kovia otteita ja tarkoituksellisia katutöitä

Mielenosoitusten osallistujia uhkaa väkivalta viranomaisten hallussa, kun heitä työnnetään pahamaineisiin "avtozak"-pidätysbusseihin. Vladivostokista on jo lähetetty videokuvaa, jossa mellakkapoliisi ajaa mielenosoittajia takaa kadulla. Habarovskissa on kuvattu mielenosoittajia, jotka huutavat “hävetkää!” ja “bandiitit!" Jakutskista on näytetty mielenosoittajan retuuttamista poliisiautoon.

OVD-Infon mukaan poliisit uhkasivat raiskata erään Vladivostokissa pidätetyn. Pidätettyjen joukossa on myös kymmeniä alaikäisiä. Alaikäiset ovat kertoneet poliisin lyöneen heitä.

Myös parisenkymmentä protesteista raportoinutta toimittajaa on pidätetty. Median toimintaa on häiritty kautta maan. Poliisi muun muassa katkaisi sähköt asunnosta, jossa riippumattoman Dozhd-kanavan toimittajat tekivät työtään.

Moskovassa viranomaiset yrittivät estää mielenosoittajien pääsyn keskustan tärkeäksi mielenosoituspaikaksi valitulle Pushkininaukiolle määräämällä aukiolle katukivetyksen vaihdon lauantaiksi. Aukiolla nähtiin pidätyksiä jo ennen mielenosoituksen alkamista.

Pushkininaukiolle kielloista huolimatta saapuneet ovat huutaneet ”Putin on varas” ja ”Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta”. Samaan aikaan poliisi on pyrkinyt saamaan ihmiset hajaantumaan käskyttämällä ja kuuluttamalla, että nämä ovat laittomassa kokouksessa. Ihmiset ovat jatkaneet huutamista: ”Vapaus Navalnyille”.

Suoraa lähetystä tapahtumista esittävä Nastojashtsheje Vremja -kanava (Currenttime.tv) kertoo, että pidätykset ovat edenneet väkivallan ja pamputusten voimalla.

Useimmilla protesteihin osallistuvilla ei ole mukanaan iskulauseita. Huudoissa on muskettisoturien sävyä: "Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta".

Avtozak eli mellakkapoliisin pidätysbussi on ollut Valko-Venäjän demokratiaprotestien pahamainen symboli. Sama ajoneuvotyyppi on käytössä Venäjällä.

Pietari: "Puoli kaupunkia suljettu liikenteeltä"

Tunnelma Pietarin keskustassa on tällä hetkellä Moskovaa rauhallisempi. Rauhallisin mielin ei tosin voi Pietarissakaan mieltään osoittaa.

– Minua hirvittää asua kotimaassani. Pelkään läheisteni puolesta, koska kannatamme muuta kuin valtakoneiston mukaista vaihtoehtoa, hatsinalainen Asja, 32, kertoo Lännen Medialle puhelimitse Pietarin keskustasta.

Oman turvallisuutensa vuoksi ilman sukunimeään esiintyvä Asja istui lauantaina parisen tuntia taksissa osallistuakseen Navalnyin tukimielenosoitukseen. Tarkoituksena oli taittaa loppumatka Pietarin keskustaan metrolla, mutta hän sai tietää taksissa istuessaan, että poliisi oli eristänyt useita metroasemia.

– Muun muassa Nevski prospektille, Admiralteiskajalle ja Ploshtshad Muzhestvalle oli vaikea päästä.

Poliisi on sulkenut iltapäivän edetessä useita Pietarin keskustan katuja estääkseen mielenosoittajien etenemisen. Mielenosoittajien pääsy keskeiselle mielenosoituspaikalle Senaatinaukiolle on yritetty estää monin tavoin. Poliisit pyrkivät pysäyttämään mielenosoittajia muun muassa Gribojedovin kanavan yli kulkevan Kazanin sillalle muodostamallaan poliisiketjulla.

Mielenosoittajia on siirtynyt pidätysten alettua Senaatinaukiolta etenkin pääkatu Nevski prospektille. He etenevät kävellen autojen, bussien ja johdinautojen seassa. Mielenosoittajat tukkivat monin paikoin koko pääkadun. Moni on siirtynyt Iisakin kirkon suuntaan.

Venäjän protestoijat saavat tukea monesta maasta. Prahassa nainen kantoi maskia, jossa lukee venäjäksi Svoboda, "Vapaus".

Useita Navalnyin lähipiiriläisiä pidätettiin jo aiemmin

Vastarinnassaan vankkumatonta Navalnyia uhkaa vuosien vankeustuomio, jos häntä vastaan nostetut tekaistut oikeusjutut etenevät. Länsimaat ovat vaatineet laajana rintamana Navalnyin vapauttamista. Kovimpien arvioiden mukaan Navalnyia saattaa odottaa jopa useita vuosia vankilassa.

Navalnyi sähköisti ilmapiiriä entisestään mielenosoitusten alla julkaisemalla alkuviikosta lähes parituntisen taitavasti tehdyn paljastusvideon, joka esittelee loisteliain kuvin presidentti Vladimir Putinin Mustanmeren rannalla sijaitsevan miljardipalatsin. Dokumentin kertojana on Navalnyi itse. Videota oli katsottu lauantain iltapäivään mennessä jo 69 miljoonaa kertaa.

Navalnyin tutkimusten mukaan palatsin rakentaminen on rahoitettu korruptiorahalla ja sitä ympäröivää aluetta vartioi valtion turvallisuuspalvelu FSB. Juristikoulutuksen saanut Navalnyi on tullut tunnetuksi juuri korruption paljastajana.

Kreml on käyttäytynyt silmin nähden hermostuneesti Navalnyin paluun ja vangitsemisen aiheuttaman liikehdinnän johdosta. Useita Navalnyin läheisiä liittolaisia pidätettiin jo mielenosoitusta edeltäneinä päivinä yli viikoksi.

Viranomaiset ovat ilmoittaneet useista syytteistä, joita on nostettu eri verukkeilla Navalnyin liittolaisia vastaan. Heitä syytetään muun muassa alaikäisten somessa tapahtuneesta yllyttämisestä mielenosoituksiin.

Aiemmista protestiaalloista poiketen Navalnyin viesti näyttää tavoittavan nyt paljon nuoria. Koululaisten on kerrottu vaihtaneen Putinin kuvia luokkahuoneissa Navalnyin kuviin ja kuvanneen protestejaan sosiaaliseen mediaan.

Älkää pelätkö, älkää vaietko", sanottiin protestoijien kylteissä Moskovassa. "Yksi kaikkien puolesta ja kaikki yhden puolesta.

