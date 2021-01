Englannin kolmas pandemiasulku ei näytä juuri heikentäneen covid-19-taudin leviämistä

Englannissa jo 10 päivää voimassa ollut kolmas pandemiasulku näyttää vaikuttaneen vain vähän taudin leviämiseen, varoittivat tutkijat torstaina. Covid-19-taudin esiintyvyys Englannissa oli edelleen "hyvin korkea", eikä tautimäärissä näytä olevan vähenemisen merkkejä.

Imperial Collegen React-1-tutkimuksen mukaan terveyspalvelut "säilyvät äärimmäisen kuormitettuina" ja kuolemien määrä jatkaa nopeaa kasvua, ellei tautitapauksia saada laskemaan.

– Covid-19-potilaiden määrä (sairaaloissa) on erittäin korkea tällä hetkellä, emme voi odottaa määrän laskemista ellei taudin esiintymistä saada alemmaksi, sanoi Steven Riley, tutkimusta johtanut infektiotautien dynamiikan professori Reutersin mukaan.

Pääministeri Boris Johnson asetti Englantiin kolmannen kansallisen koronasulun 5. tammikuuta, mikä johti baarien, ravintoloiden ja useimpien koulujen sulkemiseen. Vain välttämättömät kaupat saivat jäädä auki.

Ministerit ovat kehottaneet ihmisiä pysymään kotona mahdollisimman paljon, jotta sairaalat eivät ylikuormittuisi ja viranomaisille jäisi aikaa jakaa koronarokotteita vanhuksille ja suurimmassa riskissä oleville.

Riley sanoi tuoreimpien tilastojen osoittavan, että koronaviruksen esiintyvyys oli 6.–15. tammikuuta 1,58 prosenttia, mikä on korkein luku React-1-tutkimuksissa sitten niiden aloittamisen toukokuussa 2020. Tässä on 50 prosentin lisäys joulukuun puolivälin lukuihin.

Britannian sairaaloissa on parhaillaan koronaviruksen vuoksi hoidossa yli 39 000 ihmistä, mikä on 80 prosenttia enemmän kuin pandemian ensimmäisen huipun aikoihin viime huhtikuussa. Maassa on kuollut koronaan yli 93 000 ihmistä, mikä on korkein määrä Euroopassa ja viidenneksi suurin koko maailmassa.

Dubai lopetti live-esiintymiset hotelleissa ja ravintoloissa

Ennen koronapandemian puhkeamista Persianlahden rannalla sijaitseva Dubai oli turistien suuressa suosiossa. Nyt covid-19-taudin jyllätessä sielläkin Dubai on perunut kaikki paitsi elintärkeät leikkaukset kuukaudeksi samoin kuin live-esiintymiset hotelleissa ja ravintoloissa.

Dubai kuuluu Arabiemiraatteihin, missä keskiviikkona päivittäisten koronavirustartuntojen määrä ylitti 3 500. Kyseessä on korkein tartuntojen määrä Persianlahden alueella, jonka viidessä muussa valtiossa päivittäisten tartuntojen määrä on jäänyt alle 500:n.

Arabiemiraateissa kehotetaan asukkaita käyttämään kasvomaskia ja turvaetäisyyksiä.

Saksa pohtii rajojen sulkemista

Saksa saattaa joutua sulkemaan rajansa naapurimaihin, mikäli nämä maat eivät onnistu rajoittamaan koronavirustartuntojensa kasvua, sanoi liittokansleri Angela Merkelin kansliapäällikkö torstaina.

– Vaarana on, että kun tartunnat maassa nousevat, tästä mutaatiosta tulee näennäisesti enemmistömuunnos, ja silloin tartuntoja ei pystytä enää kontrolloimaan, Helge Braun sanoi Reutersin mukaan.

Tämä johtaisi siihen, että rajoilla jouduttaisiin rajoittamaan tiukemmin maahan pääsyä.

Koronavirustartuntojen määrä Saksassa nousi torstaina runsaalla 20 000:lla, kaikkiaan tartuntoja maassa on ollut yli kaksi miljoonaa. Covid-19:ään on kuollut maassa liki 50 000 ihmistä.

Keskiviikkona Merkel ja Saksan 16 osavaltion johtajat päättivät jatkaa koronasulkua ainakin helmikuun puoliväliin saakka. Rajoituksia tiukennettiin niin, että ihmisillä pitää olla tehokkaammat FFP2- tason kasvomaskit kaupoissa asioidessaan ja julkisessa liikenteessä kulkiessaan.

FFP2-tason maskit eivät ainoastaan estä viruksen leviämistä kantajastaan toisiin ihmisiin, ne myös suojaavat kantajaansa tartunnoilta toisin kuin heikommat maskit.

Kiina huolestunut lomakauden alkamisesta

Kiina aikoo asettaa tiukempia covid-testimääräyksiä alkamassa olevan kiinalaisen uudenvuoden lomakauden ajaksi. Tuolloin kymmenien miljoonien ihmisten odotetaan matkustavan maassa samaan aikaan kun siellä on vallalla vakavin koronavirusaalto sitten viime vuoden maaliskuun.

Kaupallinen keskus Shanghai kertoi torstaina ensimmäisistä paikallisesti levinneistä covid-tartunnoista kahteen kuukauteen. Tämä merkitsee sitä, että virus voi helposti levitä muuallekin.

Viime viikkojen aikana koronasulkuun on asetettu miljoonia ihmisiä Pekingiä ympäröivässä Hebein maakunnassa sekä koillisissa Jilinin ja Heilongjiangin maakunnissa.

Viranomaiset kehottavat ihmisiä pysymään kotona helmikuun lomakauden aikana, jotta viruksen uudelta laajalta leviämiseltä vältyttäisiin.

Keskiviikkona Kiinassa kerrottiin 144 uudesta tartunnasta, mikä on korkein määrä päivittäisiä tartuntoja sitten viime maaliskuun alun. Tämä on kuitenkin vain hyvin pieni luku verrattuna siihen, kuinka paljon tartuntoja oli viime vuoden tammi-helmikuussa.