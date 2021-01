Washingtonissa turvallisuudesta huolehtii viisinkertainen määrä sotilaita kuin Yhdysvalloilla on Irakissa ja Afganistanissa

Turvatoimet Yhdysvaltojen Washingtonissa tulevan presidentti Joe Bidenin virkaanastujaispäivänä keskiviikkona ovat historiallisen massiiviset.

Kaupunkiin on tuotu yli 25 000 ihmistä, kansalliskaartin sotilaita ja poliiseja, huolehtimaan turvallisuudesta. Määrä on viisinkertainen verrattuna Yhdysvaltojen joukkoihin Irakissa ja Afganistanissa, jossa kummassakin sotilaita on noin 2 500.

Normaalitilanteessa Washingtoniin saapuisi virkaanastujaispäivänä tuhansia vierailijoita, mutta turvallisuusmääräysten ja koronapandemiarajoitusten vuoksi vieraiden määrä on vähäinen.

Syy suuriin turvatoimiin on 6. tammikuuta tapahtunut hyökkäys maan kongressirakennukseen, jossa kuoli viisi ihmistä. Hyökkääjät yrittivät estää Bidenin vaalivoiton vahvistamisen.

Esittivät sopimattomia kommentteja

Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI tutki turvallisuudesta vastaavien taustat ja poistatti tiistaina heistä 12 "varotoimenpiteenä", kertoi Yhdysvaltojen puolustusministeriö The Washington Postin mukaan. Taustaselvityksessä tutkittiin myös sotilaiden käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa.

Poistetusta 12 henkilöstä kahta epäiltiin yhteyksistä hallituksen vastaisiin joukkoihin. He olivat Kansalliskaartia johtavan kenraali Daniel Hokansonin mukaan esittäneet "sopimattomia kommentteja".

Kymmentä muuta ei epäilty ääriajattelusta, vaan heidät poistettiin muista syistä, joita ei avattu tarkemmin.

Joukkoja on myös koulutettu havaitsemaan omista riveistään mahdolliset, uhkaavasti käyttäytyvät sotilaat, lehti kertoo.

Kansalliskaartilaisten roolista keskustelua

Demokraatit ovat vaatineet kansalliskaartin sotilaiden taustojen selvittämistä hyökkäyksestä lähtien.

Kaikkia poliitikkoja tarkastukset eivät miellyttäneet. Texasin republikaanikuvernööri Greg Abbott sanoi, että kansalliskaartilaisten epäileminen yhteyksistä ääriliikkeisiin on "loukkaavin asia, josta hän on koskaan kuullut".

– Olen määrännyt yli tuhat sotilasta Washingtoniin. En koskaan enää tee sitä, jos heitä loukataan tällä tavalla, hän tviittasi.

Osa taas epäili, lisäävätkö kansalliskaartilaiset turvallisuutta.

– Ne, jotka eivät äänestäneet Bidenia, voivat haluta tehdä jotain uhkaavaa, hän sanoi, mutta korjasi kantaansa myöhemmin sanomalla arvostavansa kansalliskaartin läsnäoloa.

Armeijan ja yhteiskunnan suhteita Texasin yliopistossa opiskeva veteraani Jim Golby sanoi The Washington Postille, että sotilaat ovat tottuneita ottamaan vastaan käskyjä, vaikka ne olisivat heidän omien mieltymystensä vastaisia.

– He ymmärtävät, mistä on kyse ja ovat sitoutuneita suorittamaan tehtävänsä puoluepolitiikan ulkopuolella, hän sanoi.

Presidentti voi kutsua

Väistyvän presidentti Donald Trumpin neljän vuoden takaisiin virkaanastujaisiin verrattuna turvallisuudesta vastaa nyt kolminkertainen määrä ihmisiä. Suurin osa heistä on aseistettuja. Aseet eivät ole turvallisuussyistä ladattuja, mutta ammukset ovat saatavilla, kertoo The Washington Post.

Sotilaiden tehtävä on vartioida virkaanastujaisten vuoksi eristettyä laajaa aluetta, jonka sisälle jäävät kongressirakennus ja Valkoinen talo.

Kansalliskaartiin kuuluu yli 450 000 sotilasta. Kunkin osavaltion joukkoja komentaa kuvernööri, mutta myös presidentillä on oikeus jalkauttaa heidät.

Esimerkiksi Trump määräsi kansalliskaartilaisia Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalle huhtikuussa 2018.

Joukkoja käytetään apuna myös luonnonkatastrofeissa. Hurrikaani Katrinan tuhojen pelastustöissä vuonna 2005 auttoi yli 51 000 kansalliskaartilaista.

Kansalliskaartin sotilaat ovat osa-aikaisesti osavaltion palveluksessa ja valtaosalla on siviiliammatti. He harjoittelevat yhden viikonlopun kuukaudessa ja kaksi viikkoa vuodessa.