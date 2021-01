Näkökulma: Täysin valmistautumaton, sopimaton, epäpätevä ja haluton edes oppimaan – Donald Trumpista tuli kävelevä katastrofi kahdesta vakavasta syystä

Vast: Totta vai satua?

Ei muuten pidä paikkaansa. Trumpia on kritisoitu jo 80-luvulla, ja esimerkiksi New Yorkissa kulki yleisenä huhu Trumpin kytköksistä mafiaan ja venäläiseen rahaan. Vaalikampanjan aikana häntä vastaan oli todella laajat piirit (ja ihan aiheesta). Ja saihan Clinton enemmän ääniäkin.



Koko presidenttikautensa ajan Trumpia on arvosteltu, ja siitä on merkittävänä todisteena esimerkiksi vuoden takainen virkarikossyyte. Miksi hän kuitenkin onnistui pääsemään ensin ehdokkaaksi ja sitten selviämään syytöksistä, selittyy kaksipuoluejärjestelmällä. Toiselle puolueelle merkitsee vain saatu valta, ja se toinen pyrkii kampittamaan edellisen. Siksi Obama ei saanut läpi uudistuksiaan , eikä Trump saanut virkarikossyytettä. Jälkimmäisen syytteen kohdalla loppui aika.