EU:n Borrell: Pakotteet eivät ole ainoa keino vastata Navalnyin pidättämiseen

EU:n korkea edustaja Josep Borrell sanoi tiistaina, että Venäjän-pakotteet eivät ole ainoa mahdollinen vastaus Novitshok-murhayrityksestä selvinneen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin pidättämiseen.

Useat EU-maat sekä EU:n johtohahmot ovat vaatineet Navalnyin välitöntä vapauttamista.

Ainakin Viro, Latvia ja Liettua ovat lisäksi vaatineet Venäjälle lisäpakotteita sen jälkeen, kun Navalnyi oli pidätetty moskovalaisella lentokentällä tämän palattua viimein Saksasta kotimaahansa. Paikallinen rikosseuraamuslaitos perusteli pidättämistä sillä, että Navalnyi olisi rikkonut ehdonalaisensa sääntöjä vuoden 2014 petosjutussa, jota muun muassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin pitää poliittisin perustein nostettuna.

Baltian maat vaativat, että pakotteista keskustellaan EU:n seuraavassa ulkoministerikokouksesta ensi viikolla.

– Pakotteita on jo ollut, pakotteita voi olla lisää. Mutta pakotteet itsessään eivät ole politiikkaa. Pakotteet ovat työkalu, Borrell sanoi korostaen diplomatian tärkeyttä.

Hän myös sanoi, että hänellä on avoin kutsu Moskovaan ulkoministeri Sergei Lavrovilta, ja että nykyiset olosuhteet ovat tehneet vierailusta "tärkeämmän kuin koskaan".

EU on jo asettanut Venäjän-vastaisia pakotteita energia-, finanssi- ja asesektoreille vuoden 2014 Krimin valtauksen jälkeen.

Lokakuussa Navalnyin myrkyttämisen seurauksena EU asetti lisäpakotteita presidentti Vladimir Putinia lähellä oleville henkilöille.

Navalnyi uskoo Putinin olevan tämän elokuisen myrkytyksen takana. Saksan armeijan suorittamat testit osoittivat, että kyseessä on nimenomaan Novitshok-hermomyrkky. Kreml on kiistänyt olevansa murhayrityksen takana ja sanonut, ettei se ole nähnyt todisteita myrkytyksestä.

Navalnyin pidätystä jatkettiin maanantaina oikeuden päätöksellä 30 vuorokaudella. Myöhemmin oikeudenkäynnissä selviää, muuttuuko ehdollinen tuomio 3,5 vuoden vankeusrangaistukseksi.

Kreml: Pidätys Venäjän sisäinen asia

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoo, ettei Moskova aio ottaa EU:n vaatimuksia huomioon. Peskovin mukaan kyseessä on Venäjän sisäinen asia, jossa Venäjän kansalainen ei ole noudattanut Venäjän lakia.

– Tämä on täysin sisäinen asia, emmekä anna kenenkään puuttua siihen, Peskov sanoi.

Hän myös kutsui hölynpölyksi väitteitä, joiden mukaan Putin pelkäisi Navalnyia.

Navalnyi on lähiaikoina sanonut Putinin pelkäävän useampaan otteeseen.

– Olen nähnyt paljon oikeusjärjestelmän hupiversioita, mutta yksinkertaisesti, ilmeisesti, se sama setä (Putin) bunkkerissaan pelkää kaikkea siinä määrin, että täällä on yksinkertaisesti revitty ja heitetty roskikseen rikoslaki prosesseineen. On mahdotonta se, mitä täällä tapahtuu. Tämä on yksinkertaisesti korkein laittomuuden aste, Navalnyi sanoi maanantaina oikeuden istunnosta julkaistulla videolla.

Tiistaina Navalnyi julkaisi Instagram-tilillään kuvan, jossa sanoi, ettei kadu Venäjälle palaamista ja ettei suostu "sietämään maansa viranomaisten laittomuuksia". Hän myös kertoo nukkuvansa rautasängyssä, mutta sanoo, että toisin kuin sairaalassa, vankilassa häneen ei työnnetä johtoja tai letkuja "ainakaan vielä".

– Ja he puhuvat myös äidinkieltäni. Suuri etu.

Navalnyi on kehottanut ihmisiä Venäjällä osoittamaan mieltään lauantaina.

Peskov luonnehti Navalnyin kehotusta hälyttäväksi, mutta sanoi, ettei Kreml pelkää massamielenosoituksia.