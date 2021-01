Joe Bidenin virkaanastujaiset pidetään pandemian ja kongressin mellakan varjossa – Tällainen tilaisuus keskiviikkona on luvassa

Marraskuun presidentinvaalit voittanut Joe Biden vannoo virkavalansa keskiviikkona 20. tammikuuta. Normaalisti presidentin virkaanastujaistilaisuus on liittovaltion pääkaupungissa Washingtonissa suuri juhla, jonka ympärillä on erilaisia tapahtumia ja jota saapuu seuraamaan satoja tuhansia ihmisiä.

Tämän vuoden tilaisuus on poikkeuksellinen ainakin kahdesta syystä. Koronapandemian takia tapahtuman kokoa on pienennetty merkittävästi ja loppiaisena tapahtuneen kongressin valtauksen seurauksena tilaisuuden turvajärjestelyt on kiristetty äärimmilleen.

Varmaa on kuitenkin se, että keskiviikkona istuvan presidentin Donald Trumpin virkakausi päättyy, ja Valkoiseen taloon astelevat Biden ja hänen varapresidenttinsä Kamala Harris.

Melania ja Donald Trump sekä Barack ja Michelle Obama lähtevät kongressirakennukselta vuonna 2017 Trumpin virkaanastujaisissa.

Mitä tilaisuudessa tapahtuu?

Yhdysvaltain lain mukaan virkaanastujaiset pidetään 20. tammikuuta, ja ne alkavat vähän ennen puolta päivää Yhdysvaltain aikaa avajaispuheenvuoroilla. Sitä ennen presidentti ja varapresidentti saapuvat perinteisessä kulkueessa Valkoiselta talolta Capitol-kukkalla sijaitsevalle kongressirakennukselle.

Ensimmäiseksi virkavalansa vannoo varapresidentti Harris, josta tulee ensimmäinen nainen ja musta Yhdysvaltain varapresidenttinä.

Sen jälkeen Biden vannoo virkavalansa käsi Raamatulla: "Pyhästi vannon, että hoidan uskollisesti Yhdysvaltain presidentinvirkaa ja parhaan kykyni mukaan varjelen, suojelen ja puolustan Yhdysvaltain perustuslakia".

Sen jälkeen Biden pitää virkaanastujaispuheensa tapahtumaa varten rakennetulta korokkeelta, ja Lady Gaga laulaa Yhdysvaltain kansallislaulun.

Capitolilta osallistujat siirtyvät läheiseen kirkkoon, jossa Bidenille tuttu pappi jo 30 vuoden takaa Silvester Beaman pitää siunaustilaisuuden. Sen jälkeen vuorossa on muita virkaanastujaisiin liittyviä seremonioita.

Keitä virkaanastujaisiin osallistuu?

Virkaanastujaisiin on saapumassa entisistä presidenteistä Barack Obama, Bill Clinton ja George W. Bush. Tilaisuuteen on osallistumassa myös Barack Obaman ja George W. Bushin vaimot Michelle Obama ja Laura Bush.

Myös Yhdysvaltain entisen ulkoministerin ja Trumpille neljä vuotta sitten presidentinvaalit hävinneen Hillary Clintonin on määrä tulla paikalle.

Sen sijaan entinen presidentti Jimmy Carter ja ensimmäinen nainen Rosalyn Carter ovat ilmoittaneet jäävänsä pois tilaisuudesta. 96-vuotias Carter on ollut kaikissa presidentin virkaanastujaisseremonioissa sitten oman tilaisuutensa vuonna 1977. Carterit lähettivät tulevalle presidentille "parhaat onnittelut".

Tämänkertaisessa tilaisuudessa on poikkeuksellista myös se, että väistyvä presidentti ei ole paikalla todistamassa vallan vaihtumista. Näin on tapahtunut viimeksi yli 150 vuotta sitten.

Istuva presidentti Trump ilmoitti jo hyvissä ajoin 8. tammikuuta Twitterissä, ettei aio osallistua tilaisuuteen. Ennen Trumpia vastaavan päätöksen on tehnyt kolme presidenttiä maan historiassa.

Trump ei ole myöntänyt hävinneensä marraskuussa pidettyjä vaaleja ja väittänyt niitä toistuvasti vilpillisiksi. Trumpia vastaan on myös nostettu virkarikossyyte, jossa häntä syytetään kapinaan yllyttämisestä.

Trumpin varapresidentti Mike Pence on kertonut saapuvansa Capitol-kukkulalle vallanvaihtotilaisuuteen.

Arvioiden mukaan noin 1,8 miljoonaa ihmistä seurasi Barack Obaman ensimmäisiä virkaanastujaisia vuonna 2009.

Minkälaiset turvatoimet ovat?

Presidentin virkaanastujaisissa on normaalisti hyvin tarkat turvatoimet, mutta tammikuun alussa tapahtuneen kongressin mellakan takia niihin on panostettu entistä enemmän. Tilaisuutta on turvaamassa 25 000 kansalliskaartin sotilasta ja tuhansia poliiseja.

Turvatoimien kiristämiseen on vaikuttanut myös liittovaltion poliisin FBI:n antama varoitus aseellisista mielenosoituksista, joita on suunniteltu Washingtoniin ja osavaltioiden pääkaupunkeihin virkaanastujaispäiväksi.

Turvallisuusuhista huolimatta Biden on ilmoittanut vannovansa virkavalansa perinteisesti ulkona Capitol-kukkulalla.

Washingtonin pormestari Muriel Bowser julisti kaupunkiin hätätilan kongressin valtauksen takia ja se on edelleen voimassa. Bowser on myös pyytänyt kaupungin yli 600 000 asukasta pysymään kodeissaan virkaanastujaisten aikana.

Viranomaiset ovat vedonneet ihmisiin, etteivät he saapuisi maan pääkaupunkiin, ja esimerkiksi asunnonvuokrauspalvelu Airbnb on perunut kaikki varaukset viikon ajaksi.

Ihmisten liikkumista on rajoitettu monin tavoin Washingtonissa. Kongressirakennuksen lähellä olevat kadut ovat lähes täysin suljettu ajoneuvoilta lauantain ja torstain välillä, ja liikennettä rajoitetaan monin tavoin muualla kaupungissa. 13 Capitol-kukkulan ja Mall-puiston läheisyydessä olevaa metroasemaa on suljettu lauantaista torstaihin.

Tilaisuuden harjoitusten oli määrä olla sunnuntaina, mutta ne siirrettiin maanantaille turvallisuusuhan takia.

Miten pandemia on vaikuttanut?

Tavallisesti satoja tuhansia ihmisiä pakkautuu Capitol-kukkulan edessä olevaan puistoon seuraamaan virkaanastujaisia. Esimerkiksi Barack Obaman virkavalan vannomista vuonna 2009 oli seuraamassa arviolta noin 1,8 miljoonaa ihmistä.

Tänä vuonna koronaviruksen leviämisen estämiseksi tilaisuuden yleisömäärä on rajattu hyvin pieneksi. Suuri osa Capitol-kukkulan edessä olevasta Mall-puistosta on suljettu yleisöltä ja muutenkin vieraiden määrää on rajoitettu.

Perinteisesti kongressin jäsenillä on ollut käytössä 200 000 lippua, joita he ovat voineet jakaa äänestäjilleen, mutta tällä kertaa he saavat ottaa mukaan vain yhden vieraan.

Myös tilaisuuden ohjelmaa on supistettu. Virkaanastujaisten yhteydessä vuodesta 1949 lähtien pidetyt tanssiaiset on peruttu. Yhdysvaltain todella vaikeasta koronatilanteesta kertoo se, että perinteinen tanssipaikka on muutettu hätäsairaalaksi, joka otetaan tarpeen vaatiessa käyttöön.

Myös perinteinen Pennsylvania Avenueta pitkin kulkenut paraati on muutettu virtuaaliseksi.

Keitä tilaisuudessa esiintyy?

Yhdysvaltain presidentin virkaanastujaisissa esiintyy yleensä maan eturivin artisteja.

Vaikka pandemia on supistanut tämän vuoden tilaisuutta, esiintyjälista on nimekäs. Capitol-kukkulalla laulavat Lady Gaga ja Jennifer Lopez ja myöhemmin keskiviikkona televisiossa esitetään puolentoista tunnin pituinen näyttelijä Tom Hanksin juontama ohjelma. Siinä esiintyvät muun muassa Jon Bon Jovi, Demi Lovato ja Justin Timberlake.

Yhdysvaltain kaikki suuret televisiokanavat näyttävät ohjelman lukuun ottamatta Fox Newsiä, joka on profiloitunut Trumpin tukijaksi.

Obaman kaksissa virkaanastujaisissa lauloivat muun muassa Aretha Franklin, Beyoncé, Kelly Clarkson ja Jennifer Hudson. Trumpin virkavalan vannomistilaisuudessa neljä vuotta sitten esiintyivät muun muassa The Rockettes, Lee Greenwood ja 3 Doors Down, kun taas Elton John kieltäytyi esiintymistarjouksesta.

Lähteet: BBC, The Guardian, Reuters ja The Washington Post.