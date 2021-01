Aleksei Navalnyi suomii Venäjän oikeudenkäyttöä puhelinvideolla pienestä oikeussalista, johon vangitsemisistunto siirrettiin

Venäläinen syyttäjä vaati maanantaina iltapäivällä vangitsemaan täpärästi murhayrityksestä hengissä selvinneen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin 30 vuorokaudeksi. Navalnyi palasi kotimaahansa sunnuntaina ja joutui heti lentokentältä selliin naamioituneiden viranomaisten saattelemana.

Kun Navalnyin olinpaikka viimein selvisi, hänen mukanaan Berliinistä lentänyttä asianajajaa ei päästetty tapaamaan päämiestään. Navalnyi kerrottiin vietävän Moskovan Himkin kaupunginoikeuteen vangitsemiskäsittelyä varten.

Maanantaina päivällä tietoja odottaville toimittajille kerrottiin, että oikeudenkäynti onkin päätetty järjestää matkaistuntona paikallisella poliisiasemalla median kiinnostuksen vuoksi. Toimittajien ei kuitenkaan annettu akkreditoitua seuraamaan tilaisuutta.

Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi käytti tilaisuuden ja jatkoi Venäjän johdon kritisointia oikeussalissa kuvatulla käsivaravideolla.

Sen sijaan julkisuuteen kulkeutui puhelimella kuvattu video, jossa Navalnyi istuu pienessä oikeussalissa tuomarien ja muutaman kasvomaskia käyttävän ihmisen kanssa.

Hyvävoimaisen näköinen Navalnyi puhuu suoraan kameralle ja arvostelee selkein sanoin oikeusprosessia, joka ei kestä päivänvaloa.

– Miksi Himkin oikeuden istunto tapahtuu poliisissa – en ymmärrä. Miksi kenellekään ei ole tiedotettu? Miksi ei annettu mitään asialistaa? Olen nähnyt paljon oikeusjärjestelmän hupiversioita, mutta yksinkertaisesti, ilmeisesti, se sama setä bunkkerissaan pelkää kaikkea siinä määrin, että täällä on yksinkertaisesti revitty ja heitetty roskikseen rikoslaki prosesseineen. On mahdotonta se, mitä täällä tapahtuu. Tämä on yksinkertaisesti korkein laittomuuden aste, Navalnyi sanoo.

Videon välitti Twitteriin Navalnyin mukana Berliinistä matkustanut lehdistöedustaja Kira Jarmysh, joka oli poliitikon matkassa myös hänen joutuessaan kuolemankieliin Novitshok-myrkytyksen seurauksena Venäjän kotimaanlennolla Siperiassa viisi kuukautta sitten.

Moskovan ulkopuolella Himkissä poliisit partioivat pihamaalla, kun maailman tarkoin seuraama poliittinen vanki Aleksei Navalnyi oli tuotu rakennukseen.

"Setä bunkkerissa" tarkoittaa Putinia

Ennen lähtöään Saksasta kohti Moskovaa Navalnyi oli kirjoittanut Instagram-tililleen presidentti Vladimir Putinin pelkäävän niin, että hän "inisee kaikille palvelijoilleen" tarpeesta estää Navalnyin paluu maahan. Näin ei ole epäilystä, ketä Navalnyi tarkoitti "sedällä bunkkerissa".

Navalnyi on journalistien avulla pyrkinyt todistamaan, että Putin ja hänen ennen presidenttiyttä johtamansa turvallisuuspalvelu FSB ovat Novitshok-murhayrityksen takana. Navalnyi, uutiskanava CNN ja The Insiderin tutkivat journalistit onnistuivatkin julkaisemaan kahdeksan epäillyn henkilöllisyydet, ja osa näistä työskentelee FSB:ssä. Navalnyi jopa soitti yhdellä epäillyistä ja sai tältä raskauttavan tuntuisia lausuntoja.

Venäjällä ei ole todettu tarpeelliseksi tutkia Navalnyin Novitshok-myrkytystä murhayrityksenä tai ylipäätään rikoksena.

Kannattaja pitelee lappua, jossa lukee: "Vapaus Aleksei Navalnyille – kaikille hyödyttömälle berliiniläisen klinikan potilaalle". Samoja sanoja vastustajastaan on käyttänyt Vladimir Putin.

Puoli tuntia aineistoon perehtymiselle

Oikeuden vangitsemisistunnon aluksi Morozova-niminen tuomari myönsi Navalnyin puolustukselle puoli tuntia aikaa jutun aineistoihin perehtymiseksi ja 20 minuuttia keskustelulle päämiehen kanssa. Näin julistettiin 50 minuutin tauko.

Venäjän viranomaisten tiedottaminen asiasta on puutteellista, eikä maan valtiollisen median uutisilla on luotettavuutta uutislähteinä. Näin tieto tapahtumista leviää Navalnyin sunnuntaisen lentomatkan tapaan internetin kanavilla, länsimaisessa mediassa ja Navalnyin omilla sosiaalisen median tileillä.

Euroopan unionin ja useimpien jäsenmaiden johtajat vaativat maanantaina Venäjää vapauttamaan Navalnyin. Saksassa sairaalahoidossa olleessaan Navalnyi oli statukseltaan liittokansleri Angela Merkelin henkilökohtainen vieras.

Euroopan ylimmät ihmisoikeustuomioistuimet ovat jo 2017–2018 todenneet Navalnyin jatkuvat vangitsemiset ja hänelle luetun petostuomion poliittisiksi ratkaisuiksi. Venäjällä Putinin valtajärjestelmän kriitikoita on vuosikausia häiritty, tuomittu oikeudessa ja pahimmillaan murhattu.

Vaimo: "Ei ole mitään, mistä emme selviäisi"

Navalnyin vaimo Julia Navalnaja tuki tiistaina miestään Twitterissä sanoen toivovansa, että tällä kertaa Aleksei ehtisi jopa lukea tukiviestin.

"Ljosha, kun sinut myrkytettiin, kirjoitin meidän selvinneen kaikesta, että selviäisimme tästäkin. Ja nyt voin sanoa samaa, ja mahdollisesti ehdit lukeakin tämän, toisin kuin viime kerralla: ei ole asioita, joiden kanssa emme pärjäisi. Kaikki kääntyy ehdottomasti hyväksi", Julia Navalnaja tviittasi lisäten loppuun sydämen.