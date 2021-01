CNN: Donald Trump armahtamassa noin sata ihmistä viimeisenä päivänään Yhdysvaltojen presidenttinä

Presidentti Donald Trump valmistelee noin sataa armahdusta viimeiseksi työpäiväkseen, joka on tiistai, kertoo CNN. Valkoisessa talossa järjestettiin sunnuntaina tapaaminen, jossa viimeisteltiin armahdettavien nimilistaa, kertovat lähteet CNN:lle.

Joukossa on korkean aseman talousrikollisia ja rap-muusikoita, mutta tietojen Trump ei olisi armahtamassa itseään. Viime hetken muutokset ovat kuitenkin yhä mahdollisia.

Trump aloitti armahdukset joulukuussa virkakautensa lopun häämöttäessä, mutta armahduksiin tuli tauko, kun Trumpin kannattajat hyökkäsivät maan kongressiin 6. tammikuuta.

Osa pidätetyistä hyökkääjistä on anonut armahdusta Trumpilta ja muistuttanut, että he toimivat presidentin käskystä. Hyökkäyksessä kuoli viisi ihmistä.

Kaupankäynti armahduksilla kiihtyi

The New York Times kertoi sunnuntaina, että Trumpin lähipiiri on ottanut vastaan kymmeniä tuhansia dollareita ihmisiltä, jotka toivovat armahdusta.

Lehden haastattelemien asianajajien ja lobbareiden mukaan "armahduskauppa" kiihtyi, kun kävi selväksi, ettei Trumpin yrittämä vaalituloksen haastaminen tuota tulosta.

Lehden tietojen mukaan Trump itse ei ole ottanut rahaa vastaan. Rahaa on maksettu hänen entiselle asianajajalleen John M. Dowdille, joka oli antanut ymmärtää läheisen suhteensa Trumpiin takaavan armahduksen onnistumisen.

Valkoista taloa armahduksissa neuvova entinen liittovaltion syyttäjä Brett Tolman on kerännyt ainakin kymmeniä tuhansia dollareita armahduksiin liittyen. Mukana on esimerkiksi Arkansasin entisen senaattorin pojan armahdusanomus.

Lehden mukaan Trumpin nykyinen asianajaja Rudy Giuliani on myös markkinoinut armahduksen hoituvan kahdella miljoonalla dollarilla.

Torstaihin saakka aikaa armahtaa

Trumpin valtakausi Valkoisessa talossa päättyy virallisesti keskiviikkona iltapäivällä. Hän voi myöntää armahduksia torstaina Joe Bidenin virkaanastumispäivänä keskipäivään saakka.

Kongressitalon mellakka poiki Trumpille tämän uran toisen virkarikossyytteen, joka mutkistaa hänen mahdollisuuksiaan armahtaa itsensä, lapsensa tai asianajajansa Giuliani.

Ei ole tiedossa, onko Trumpin entinen neuvonantaja Steve Bannon armahdettavien listalla. Tietovuotaja Julian Assangen ei uskota saavan armahdusta Trumpilta.

Hyökkäyksen jälkeen Trumpin neuvonantajat kehottivat häntä olemaan armahtamatta itseään, koska siitä syntyisi vaikutelma syyllisyydestä, CNN:n lähde kertoo. Trumpia on myös neuvottu olemaan armahtamatta mellakkaan osallistuneita. Trump oli alun perin sitä mieltä, että hyökkääjät eivät toimineen väärin.

– Useat ihmiset kehottavat Trumpia armahtamaan hyökkääjät. Se olisi yksiselitteisesti väärin, sanoi Trumpin liittolainen, republikaanisenaattori Lindsey Graham Fox-kanavan haastattelussa sunnuntaina.

Trumpin uskotaan myöntävän armahduksia sillä perusteella, että ne voivat hyödyttää häntä presidenttikauden jälkeen.

