Maailman tunnetuimpiin tuottajiin kuulunut Phil Spector on kuollut

Takavuosien tunnetuimpiin musiikkituottajiin kuulunut amerikkalainen Phil Spector, 81, on kuollut, kertoivat viranomaiset sunnuntaina.

Spector kuoli lauantaina vankilassa Kaliforniassa. Hänet tuomittiin vuonna 2009 näyttelijä Lana Clarksonin murhasta vähintään 19 vuoden vankeuteen.

TMZ-lehden vahvistamattomien tietojen mukaan kuolinsyynä oli koronaviruksen aiheuttama tauti. Vankilaviranomaisten mukaan virallinen kuolinsyy ilmoitetaan myöhemmin.

Spector tuli 1960-luvulla tunnetuksi "äänivallistaan" (Wall of Sound), jossa hän omien sanojensa mukaan yhdisti klassisien musiikin tunnettua säveltäjää Wagneria pop-musiikkiin.

– Tiesin, että Beethoven oli paljon tärkeämpi kuin ne tyypit, jotka soittivat hänen musiikkiaan. Sellaiseksi minäkin halusin päätyä, pahasta esiintymiskammosta kärsinyt Spector perusteli ryhtymistään tuottajaksi.

Legendan mukaan Spector sai idean äänivalliinsa liikenteen alikulkutunnelissa, missä kaikki äänet sekoittuivat toisiinsa.

Äänivallissa kappaleiden taustat täytettiin äänimatolla, jossa Spector saattoi käyttää kymmeniä eri soittimia. Hän tuotti ja kirjoitti koko joukon hittejä muu muassa Gene Pitneylle, Curtis Leelle sekä The Crystals ja The Ronettes -tyttöbändeille.

The Righteous Brothersin mahtihitti You've Lost That Lovin' Feelin oli niin ikään hänen käsialaansa.

Tuotti Beatlesin viimeisen levyn

Spector tuotti 60-luvun puolivälissä myöhemmin klassikoksi nousseen Ike ja Tina Turnerin singlen River Deep, Mountain High, mutta muuten suosio alkoi hiipua. Beatlesin viimeinen levy Let It Be vuonna 1970 oli myös hänen tuottamansa, vaikka yhtye olikin siinä vaiheessa jo hajonnut.

Spector oli myöhemmin mukana tuottamassa myös Beatlesin ex-jäsenten George Harrisonin ja Paul McCartneyn soololevyjä.

Spector sai Grammy-palkinnon vuonna 1972 Bangladeshin uhrien auttamiseksi tehdystä live-levystä. Rock n’ Roll Hall of Fameen hänet valittiin vuonna 1989.

"En löytänyt onnea tai rauhaa"

Spector kärsi koko elämänsä ajan mielenterveytensä ongelmista, joiden alkupisteenä oli ollut hänen isänsä itsemurha tuottajan lapsuudessa.

Spectorilla oli tapana pitää koko ajan ladattua asetta mukanaan studiossa, ja hänen on kerrottu uhkailleen sillä niin John Lennonia, Leonard Cohenia kuin Ramones-yhtyettäkin.

– Nuoret palvovat minua ja haluavat olla kaltaiseni. Älkää palvoko, ette te halua minun elämääni. Se ei ole ollut hyvä elämä. En ole löytänyt onnea tai rauhaa, Spector sanoi haastattelussa juuri ennen kuin joutui vankilaan pitkällisten oikeuskäsittelyjen jälkeen vuonna 2009.

Näyttelijä Lana Clarkson oli löytynyt Spectorin kotoa Kaliforniasta kuolleena jo vuonna 2003, mutta Spector väitti Clarksonin tehneen itsemurhan. Lopulta ex-supertuottaja toimittiin toisen asteen murhasta, joka vastaa Suomessa lähinnä tappoa.

