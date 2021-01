Viisi kuoli mökkipalossa Pohjois-Norjassa, joukossa neljä lasta

Oslo

Viisi ihmistä, heistä neljä lapsia, oli lauantaina kateissa mökkipalon jäljiltä Pohjois-Norjassa. Poliisi uskoo kaikkien viiden kuolleen palossa. Lapset olivat vahvistamattomien tietojen mukaan alle 16-vuotiaita.

– Tämä on erittäin murheellinen tapaus. Uskomme, että nämä viisi eivät päässeet ulos mökistä, ja he ovat menettäneet henkensä palossa, sanoi poliisin edustaja Per Erik Hagen yleisradioyhtiö NRK:lle.

Palanut mökki sijaitsee saaressa Andöyn kunnassa.

Yhteensä mökissä oli kuusi ihmistä. Yksi mies onnistui pääsemään pois mökistä ja lähti hälyttämään apua. Matkapuhelinverkon kuuluvuus saaressa on kuitenkin surkea, ja mies joutui menemään useiden kilometrien päähän ennen kuin pystyi hälyttämään apua, kertoi norjalaislehti VG.

Poliisi sai hälytyksen paikalle kello 4.30 lauantaiaamuna. Palon syttymissyy ei ollut heti selvillä.