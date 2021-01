Kiinalaisen koronarokotteen tehoksi osoittautui Brasiliassa 50 prosenttia – viime viikolla tehoksi ilmoitettiin lähes 80 prosenttia

Brasiliassa tehdyt tutkimukset osoittavat, että kiinalaisen lääkeyhtiön Sinovac Biotechin koronarokotteen teho on vain 50,4 prosenttia. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Kyseessä on suuri pettymys, koska Brasilian hallituksen suunnitelmien mukaan Sinovacin CoronaVac-rokote on toinen kahdesta rokotteesta, jolla koronaviruspandemia yritetään saada kuriin. CoronaVacin teho ylittää vain niukasti Brasilian terveysviranomaisten asettaman 50 prosentin rajan, joka hyväksyttävältä rokotteelta vaaditaan.

Tiistaina julkaistut tulokset ovat herättäneet hämmennystä, koska viime viikolla tutkimuksia Brasiliassa tehnyt Butantan Institute ilmoitti rokotteen tehoksi 78 prosenttia lievä- ja vaikeaoireista covid-19-tautia vastaan. Tutkijoiden mukaan tuloksien suuri ero johtuu siitä, että aiemmissa laskelmissa ei otettu huomioon rokotteen saaneita, joille oli tullut vain erittäin lieviä oireita.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kun hyvin lieväoireiset tapaukset laskettiin mukaan, rokotteen teho tippui lähes 50 prosenttiin.

"Tämä on rokote, joka aloittaa pandemian kukistamisen"

Erilaisten tulosten julkaisu samasta rokotteesta on herättänyt huolta, onko CoronaVacin tutkimukset tehty samalla tarkkuudella ja huolellisuudella kuin yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten rokotteiden.

Butantanin lääketieteellinen johtaja Ricardo Palcios ja instituuttia rahoittavan Sao Paulon viranomaiset pitävät hyvänä uutisena sitä, että kukaan piikin saaneista ei joutunut koronaviruksen takia sairaalahoitoon. Terveydenhuollon asiantuntijoiden mukaan se helpottaa Brasilian koronaviruspotilaista täyttyneiden sairaaloiden tilannetta.

Sen sijaan pandemian leviämisen pysäyttäminen vaikeutuu, koska lieväoireiset voivat levittää tautia eteenpäin.

– Tämä on rokote, joka aloittaa pandemian kukistamisen, mikrobiologi Natalia Pasternak sanoi Reutersin mukaan.

Erilaisia tuloksia rokotteesta

Tutkimuksen julkaisussa on ollut muutakin epäselvyyttä. Butantanin tutkijat siirsivät kolme kertaa tulosten julkistamista vedoten salassapitosopimukseen, joka oli tehty kiinalaisen Sinovacin kanssa.

Samaan aikaan turkkilaiset tutkijat ilmoittivat joulukuussa CoronaVacin tehoksi noin 91 prosenttia. Maanantaina Indonesia antoi rokotteelle hätäkäyttöluvan, kun sen tehoksi oli osoittautunut 65 prosenttia. Molemmat teholukemat perustuivat viimeisen tutkimusvaiheen väliaikaisiin tuloksiin.

Brasilia on yksi maailman pahiten koronaviruksesta kärsineistä maista. Maassa on todettu yli kahdeksan miljoonaa tartuntaa, mikä on kolmanneksi eniten maailmassa. Koronatartunnat ovat Brasiliassa kasvussa.

Koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut Brasiliassa yli 200 000 ihmistä. Enemmän kuolonuhreja on ollut vain Yhdysvalloissa.

Brasilia on kaavaillut käyttävänsä CoronaVacin lisäksi kansalaistensa suojaamiseen lääkeyhtiö Astra Zenecan ja Oxfordin yliopiston yhdessä kehittämää rokotetta. Maan terveysviranomaiset eivät ole hyväksyneet vielä kumpaakaan rokotteista.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Reutersin mukaan viranomaiset ovat kertoneet kokoontuvansa sunnuntaina päättämään, myönnetäänkö CoronaVacille sekä Astra Zenecan ja Oxfordin rokotteelle hätäkäyttölupa.