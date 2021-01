Some-palveluiden vihapuheen suitsiminen jakaa mielipiteitä – myös useat tuntemattomammat palvelut ovat rajoittaneet Trumpin vihapuhetta

Monet sosiaalisen median palvelut ovat ottaneet uuden linjan presidentti Donald Trumpin viljelemän vihapuheen suhteen sen jälkeen, kun presidentti lietsoi kannattajiaan mellakkaan Washingtonissa viime viikolla.

Useat palvelut ovat sulkeneet Trumpin tilin kokonaan ja jotkin palvelut ovat rajoittaneet presidentin kannattajien perättömien vaalivilppisyytösten levittämistä. Twitterin ja Facebookin vanavedessä Trumpin tilin ovat sulkeneet muun muassa Snapchat ja Twitch.

Erilaisia rajoitteita Trumpille ja hänen kannattajilleen ovat asettaneet myös Pinterest, Tiktok, Youtube, Reddit, Discord ja Stripe. Esimerkiksi Tiktok on estänyt aihetunnisteiden #stormthecapitol (suom. ryntää kongressiin) and #patriotparty (suom. patrioottien juhlat) ohjautumisen, ja Stripe on keskeyttänyt Trumpin kampanjan varainkeruun verkossa.

Viikonloppuna Apple ja Google poistivat äärioikeistolaisten suosiman yhteisöpalvelun Parlerin sovelluskaupastaan, ja Amazon sulki tämän käyttämän pilvipalvelun.

Vaatimus tehokkaammasta valvonnasta

The New York Timesin pääkirjoitustoimitukseen kuuluva Greg Bensinger kuvasi viime viikon keskiviikkoa sosiaalisen median tilinteon päiväksi.

– On tärkeämpiä kutsumuksia kuin voitot. Facebookin Mark Zuckerberg ja Twitterin toimitusjohtaja Jack Dorsey ovat keskeisessä roolissa totuuden ja demokratian palauttamisessa arvoonsa Yhdysvalloissa ja koko maailmassa, Bensinger sanoi The Guardian -sanomalehden mukaan.

Bensingerin mukaan some-palveluiden pitäisi valvoa tarkemmin vaikutusvaltaisten henkilöiden tilejä ja lisätä useammin varoituksia kyseenalaisesta sisällöstä. Jännittyneissä ja tulenaroissa tilanteissa päivitysten ja viestien lähettämisessä pitäisi olla pieni viive, jotta ne ehdittäisiin käymään läpi ennen julkaisua.

Hänen mielestään palveluiden pitäisi olla myös valmiit sulkemaan ja poistamaan useammin vaarallisiksi katsottuja tilejä kuten Trumpin kohdalla on nyt toimittu.

"Heihin oli vedottu kuukausien ajan"

Some-palveluiden toimet ovat saaneet kiitosten lisäksi myös kritiikkiä. Jotkut asiantuntijat ovat sanoneet, että palvelut ovat asettaneet Trumpille rajoitteita aivan liian myöhään ja vasta äärimmäisessä tilanteessa.

– Rehellisesti sanottuna olisin varovainen näiden yritysten kehumisessa. Mielestäni erityisesti Facebook ei ansaitse kehuja. He odottivat viimeiseen hetkeen asti, vaikka heihin oli vedottu kuukausien ajan, sananvapausaktivisti Jillian C. York sanoi The Guardianin mukaan.

Demokraattien senaattori Mark Warner oli tyytyväinen yritysten päätöksestä rajoittaa Trumpin vihan lietsontaa, mutta toimet eivät ole hänen mukaansa riittäviä ja ne tulivat liian myöhään.

– Disinformaatiota ja ääriliikkeiden toimintaa tutkineet ovat jo vuosia osoittaneet, että näitä verkkoalustoja on käytetty hyväksi, Warner sanoi.

Angela Merkel on kritisoinut some-palvelujen päätöksiä rajoittaa tai kokonaan estää Donald Trumpilta sovellusten käyttö. Arkistokuva.

Kritiikkiä monesta suunnasta

Mediassa on myös kysytty, rikkovatko yhtiöiden asettamat rajoitukset presidentin sekä hänen kannattajiensa sananvapautta ja onko teknologiayhtiöiden toimitusjohtajilla jo liikaa poliittista valtaa.

– Istuvan presidentin sulkeminen sosiaalisen median alustalta on hyökkäys sananvapautta vastaan, katsoi asiaa mistä näkökulmasta tahansa, brittilehti the Sunday Times kirjoitti pääkirjoituksessaan.

Lehden mukaan epäilyjä toimien poliittisesta motiivista lisää se, että Trumpin tilien kieltämistä vaati muun muassa Yhdysvaltain edellisen presidentin demokraatti Barack Obaman vaimo Michelle Obama.

Maanantaina Saksan liittokansleri Angela Merkel liittyi tilien sulkemista kritisoineiden joukkoon. Hänen mukaan Trumpin tilien jäädyttäminen on "ongelmallista". Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto Bloomberg ja Financial Times -lehti.

Rajoitustoimet pitäisi tehdä Merkelin mukaan lainsäädännön perusteella, eikä sosiaalisen median johtajien päätöksellä.

Somejättejä vastaan on noussut luonnollisesti myös Trumpin poika Donald Trump Junior, jonka mukaan "sananvapaus on kuollut ja sitä hallitsevat vasemmiston herrat".

Yli 70 000 tiliä jäädytetty

Pikaviestisovellus Twitter on Trumpin tilin poistamisen jälkeen jatkanut vihapuheen ja valheellisen tiedon leviämisen estämistä. Uutistoimisto Reuters kertoi tiistaina, että Twitter on jäädyttänyt perjantain jälkeen yli 70 000 tiliä, jotka ovat keskittyneet QAnonin salaliittoteorioiden levittämiseen.

– Nämä tilit ovat levittäneet laajasti QAnoniin liittyvää vahingollista sisältöä, ja ne olivat omistautuneet näiden salaliittoteorioiden jakamiseen palvelussamme, Twitter kirjoitti blogissaan maanantaina.

QAnon on Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt perätön salaliittoteoria, jonka mukaan pieni valtaeliitti hallitsee maailmaa ja on aiheuttanut suurimman osan sen ongelmista. QAnonin kannattajien mukaan Donald Trump käy taistelua muun muassa poliitikoista ja asiantuntijoista koostuvaa valtaeliittiä vastaan.