Useat suomalaiset poliitikot ovat tuominneet Yhdysvalloissa keskiviikkoiltana puhjenneet levottomuudet. Presidentti Sauli Niinistö kirjoitti viestipalvelu Twitterissä, että illan käänteet ovat olleet uskomattomia.

– Joka hetki tuo nyt Washingtonista uutta mahdotonta: meneillään on uskomaton demokratian painajainen. Rohkaisevaa on, että vastuuntuntoisia on yli puoluerajan, Niinistö kirjoitti.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo oli samoilla linjoilla.

– Uutiset Yhdysvaltojen kongressiin tunkeutumisesta ovat järkyttäviä. Demokratiaa ja vapaiden vaalien tulosta pitää kunnioittaa. Aivan jokaisen.

Vihreiden europarlamentaarikko, turkulainen Ville Niinistö syytti mellakoinnista presidentti Donald Trumpia.

– On surullista seurata sitä kuinka edes yksi maailman instituutioiltaan vahvimmista ja vanhimmista demokratioista ei ole tänä valemedioiden ja salaliittoteorioiden aikana immuuni yrityksille estää demokratiaa toimimasta. Yhden miehen vallanhimo ja valehtelu on tuhonnut paljon, Niinistö totesi Twitter-viestissään.

Hallituspuolueiden johtajista oikeusministeri, Rkp:n Anna-Maja Henriksson ehti ensimmäisenä kommentoimaan tapahtumia. Hänen mielestään ne ovat uskomattomia.

– Det som sker just nu är ofattbart!Käsittämätöntä ja järkyttävää! Henriksson hämmästeli.