Suomalaispoliitikot tuomitsevat Washingtonin mellakoinnin – Niinistö: "Uskomaton demokratian painajainen"

T.S. "voisiko äänestysprosentin nousu 11 prosentilla selittää asiaa" No, kerropa sinä sitten jos vastauksia/selityksiä kerran mielestäsi on. Eli vakavissasiko esität äänestysprosentin nousun 11:sta selittävän sen, että median mukaan huono, epäsuosittu ja kykenemätön ehdokas saa 70 miljoonaa ääntä? Avaatko tarkemmin viiltävää analyysiäsi ja päättelylogiikkaasi.

Niin, 1350 taas rupesi siis asioita miettimättä ihmettelemään Trumpin äänimäärän nousua johon minä totesin: "voisiko äänestysprosentin nousu 11 prosentilla selittää asiaa" Tuo ei 1350:lle kelvannut vaan hän totesi: "No, kerropa sinä sitten jos vastauksia/selityksiä kerran mielestäsi on." Matematiikka ja päättely eivät ole niitä 1350:n vahvimpia puolia ollut. Pitää siis avata asiaa lisää. Nyt 2020 ääniä annettiin yli 155 miljoonaa. Vuonna 2016 ääniä annettiin vajaat 129 miljoonaa. Varmaan osaat 1350 laskea kuinka paljon kohonnut äänestysvilkkaus toi lisää ääniä. Yleinen piirre tällaisssa henkilövaaleissa on se että äänet jakautuvat melko tasan. Ei siis mitenkään ihme että noista lisä-äänistä kahdeksisen miljoonaa herui Trumpillekin. Ja demokraateillehan sitten tuli melkein 20 miljoonaa ääntä enemmän.

Erikoinen ilmiö

Erikoinen ilmiö, että jos ja kun Trump on siis niin huono ja epäsuosittu

Trumppihan taitaa olla modernin ajan presidenteistä A I N O A, jonka toimien hyväksyntä (approval rating, jota on tutkittu jostain 40-luvulta Harry S. Trumaninsta alkaen) ei koskaan ylittänyt 50% rajaa. Eli hänellä on koko ajan ollut enemmän vastustusta kuin kannatusta koko kansan keskuudessa, ainoastaan se kovaääninen vähemmistö on hurmoshenkiseen tapaan palvonut jumalhahmoaan. Eli kyllä, trumpilla on kovaääninen kannattajakunta, hieman reilut 70 miljoonaa kansalaista 240 miljoonan äänestyskelpoisen asukkaan liittovaltiossa, mutta hän ei koskaan ole saanut USA:n väestön enemmistön kannatusta, ei kertaakaan koko presidenttiytensä aikana.



Lähde:

https://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings/