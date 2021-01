Kongressissa osa republikaaneista vastustaa Arizonan valitsijaäänten laskemista, Bidenin julistaminen presidentinvaalien voittajaksi viivästyy

Washington

Yhdysvaltain kongressissa alkoi keskiviikkoiltana Suomen aikaa jarrutus Joe Bidenin presidentiksi julistamista vastaan. CNN:n mukaan republikaanisenaattori Paul Gosar ilmoitti vastustavansa Arizonan osavaltion valitsijaäänten laskemista. Hänen puolelleen ilmoittautui muitakin edustajainhuoneen ja senaatin republikaaniedustajia.

Tämän jälkeen sekä edustajainhuoneen että senaatin jäsenet vetäytyivät keskustelemaan tilanteesta. Lopulta on vuorossa äänestys, hyväksytäänkö vai hylätäänkö Gosarin esittämä vastalause.

Väistyvä varapresidentti Mike Pence asettui vastustamaan väistyvää presidenttiä Donald Trumpia ilmoittaessaan, ettei asetu estämään demokraattien Joe Bidenin vaalivoiton vahvistamista.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Perustuslaki estää minua yksipuolisesti määräämästä, mitkä valitsijaäänet lasketaan ja mitä ei lasketa, Pence sanoi lausunnossaan, joka julkaistiin, kun kongressi aloitti istuntonsa.

Hän sanoi jakavansa miljoonien amerikkalaisten huolen vaalien rehellisyydestä, mutta viittasi perustuslakiin.

– Neljä vuotta sitten vannoin perheeni ympäröimänä tukevani ja puolustavani perustuslakia, joka päättyy sanoihin "So Help me God" (Jumala minua auttakoon).

– Tänään tahdon vakuuttaa Yhdysvaltain kansalle, että pidän heille antamani valan ja valan, jonka annoin kaikkivaltiaalle Jumalalle, hän lisäsi.

Hieman aiemmin Valkoisen talon edustalla kannattajilleen puhunut Trump oli yllyttänyt Penceä olemaan vahvistamatta Bidenin voittoa. Samalla Trump toisti perättömät väitteensä vaalivilpistä.

Tuulisesta talvisäästä huolimatta Washingtoniin on kokoontunut tuhansia ihmisiä osoittamaan tukeaan Trumpille, kertoi BBC.

Kaikesta jarrutuksesta huolimatta Joe Bidenin valitseminen Yhdysvaltain 46. presidentiksi saa lopullisen sinettinsä, kunhan kongressissa on äänestetty.

Normaalisti kongressin ääntenlasku on rutiininomainen osa vaaliprosessia, mutta tällä kertaa se on dramaattisempi, sillä useat kongressin republikaanit sanoivat jo etukäteen aikovansa esittää vastalauseen valitsijaäänistä.

Republikaaneilla ei ole käytännössä mitään mahdollisuutta estää Bidenin julistamista voittajaksi, mutta tiedossa oli silti kovan luokan poliittista teatteria, joka on jo luonut syviä jakolinjoja republikaanipuolueen sisälle.

Kongressin perustuslaillinen tehtävä on vain laskea valitsijaäänet, mutta laki antaa senaattoreille ja kongressiedustajille mahdollisuuden esittää vastalauseen yksittäisen osavaltion äänistä. Jos vastalauseen takana on vähintään yksi edustaja sekä edustajainhuoneesta että senaatista, menee vastalause molemmissa kamareissa käsittelyyn ja äänestykseen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Nämä äänestykset eivät kuitenkaan johda tulosten kumoamiseen, sillä siihen vaadittaisiin enemmistö molemmissa kamareissa. Yritys kaatuu siis jo siihen, että demokraateilla on enemmistö edustajainhuoneessa. Senaatissakin useimmat republikaanitkin vastustavat yritystä muuttaa vaalitulosta.

Kyseessä on siis enemminkin poliittinen temppu, jolla kongressiedustajat yrittävät miellyttää presidentti Trumpia ja tämän kannattajia viestimällä heille tekevänsä parhaansa taistellakseen presidentin puolesta.

Vastalauseita esittävillä republikaaneilla ei ole antaa todisteita vaalivilpistä, kuten ei ole ollut Trumpillakaan, joka on siitä huolimatta kieltäytynyt tunnustamasta vaalitappiotaan.