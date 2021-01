Yhdysvaltain kongressi kokoontuu vahvistamaan Joe Bidenin vaalivoiton – istunto venähtänee pikkutunneille republikaanikapinan vuoksi

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuone ja senaatti kokoontuvat keskiviikkona varapresidentti Mike Pencen johdolla tilaisuuteen, jossa osavaltioiden presidentinvaalin tulokset julkistetaan ja vahvistetaan. Tilaisuudessa käydään käytännössä läpi 14. joulukuuta pidetyn valitsijaäänestyksen tulokset.

Tilaisuus on viimeinen etappi demokraatti Joe Bidenin presidenttiyden vahvistamiselle. Bidenin virkaanastujaiset ovat 20. tammikuuta Washingtonissa.

Normaalisti tilaisuus on lähinnä muodollisuus. Keskiviikkona iltakahdeksalta Suomen aikaa alkavan kokouksen odotetaan kuitenkin venyvän maratoniksi, sillä useat senaatin ja edustajainhuoneen republikaanit ovat ilmoittaneet esittävänsä tuloksista vastalauseita.

Edustajilla ja senaattoreilla on mahdollisuus vastustaa osavaltioiden tulosta, mutta se vaatii sekä yhden edustajan että senaattorin kannatuksen.

Mikäli näin tapahtuu, kongressin molemmat huoneet käyvät kukin tahoillaan kaksituntisen väittelyn kustakin vastalauseesta kerrallaan. Jotta vastalause menisi läpi, sen pitää saada äänestyksessä edustajainhuoneen ja senaatin enemmistö taakseen.

Vastalauseita odotetaan texasilaiselta senaattori Ted Cruzilta ja ainakin 11 muulta senaattorilta. Eri uutislähteiden mukaan edustajainhuoneessa puolestaan ainakin 100 republikaanin odotettiin haastavan tuloksen. Vastalauseita odotettiin ainakin kuuden vaa'ankieliosavaltion valitsijaääniin.

Perusteluna ovat presidentti Donald Trumpin väitteet, joiden mukaan vaalit olisivat olleet vilpilliset.

Vastalauseiden läpimenoa on pidetty alusta asti tuomittuina epäonnistumaan, sillä edustajainhuoneessa on demokraattienemmistö ja suurin osa senaatin republikaaneista on tunnustanut Bidenin tulevaksi presidentiksi. Senaatin enemmistöjohtaja, vaikutusvaltainen republikaani Mitch McConnell tunnusti Bidenin vaalivoiton 15. joulukuuta ja vetosi puoluetovereihinsa, jotta nämä eivät esittäisi vastalauseita keskiviikkona.