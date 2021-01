Norjan maanvyöryalueelta löytyi ensimmäinen kuollut – pelastustöissä edessä kolmas yö

Tausta

Savinen maaperä

Gjerdrumin keskiviikkoinen maanvyöry on Norjan lähihistorian tuhoisin.

Alueelta on löydetty yksi kuollut ja yhdeksän ihmistä on kadonnut. Noin tuhat ihmistä on evakuoitu

Gjerdrumin kunta sijaitsee vanhalla merenpohjalla. Alueella on ollut useita merkittäviä maanvyöryjä vuosien varrella.

Tapahtuneen jälkeen on kysytty, miksi epävakaalle savimaalle on ylipäätään rakennettu taloja.

Kunnallisviranomaiset tutkivat alueen vuonna 2005 ja rankkasivat sen korkeimpaan maanvyöryjen riskiluokkaan, kertoi Norjan TV2-kanava.

Paikalle rakennettiin uusia asuintaloja kolme vuotta selvityksen jälkeen.