Kymmenen ihmistä vielä kateissa Norjan maanvyöryalueella – "Lähdemme yhä siitä, että etsimme selvinneitä"

Norjassa Oslon lähellä etsitään yhä ainakin kymmentä kadoksiin joutunutta henkilöä keskiviikkoisen maanvyörymän jäljiltä. Kadonneiden joukossa on sekä aikuisia että lapsia.

– Lähdemme yhä siitä, että etsimme selvinneitä, totesi poliisioperaation johtaja Roger Pettersen uutistoimisto Reutersille torstaina.

Poliisi pitää silti mahdollisena, että osa kadonneista on menehtynyt.

Etsintöjä on tähän mennessä tehty lähinnä ilmasta käsin esimerkiksi lämpökameroilla varustettujen lennokkien ja mobiilipaikannuksen avulla. Perjantaina tavoitteena oli lähettää etsijöitä myös jalkaisin turma-alueelle. Alueelta on jouduttu evakuoimaan noin tuhat ihmistä.

Suuri maanvyörymä sattui Gjerdrumin kunnassa noin 30 kilometriä Oslosta pohjoiseen varhain keskiviikkona. Turmassa loukkaantui ainakin kymmenen ihmistä, joista yksi vakavasti. Maanvyörymäalueen arvioidaan olevan noin 300 metriä leveä ja 700 metriä pitkä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Suomi tarjonnut apuaan

Norjalaisten avuksi odotettiin perjantaina ruotsalaisia pelastusviranomaisia. Myös Suomi on sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan valmis auttamaan Norjaa, jos maa pyytää apua.

– Olemme seuranneet ja seuraamme tiiviisti Norjan tilannetta ja olemme valmiita auttamaan, jos Norja apua pyytää. Olosuhteet paikalla ovat vaativat ja tekevät pelastustehtävästä vaikean, Ohisalo kirjoitti torstaina Twitterissä.

Olemme seuranneet ja seuraamme tiiviisti Norjan tilannetta ja olemme valmiita auttamaan, jos Norja apua pyytää. Olosuhteet paikalla ovat vaativat ja tekevät pelastustehtävästä vaikean. https://t.co/ZVV44BRStc #Norja @KimmoKohvakka @veerapar @Sisaministerio — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) December 31, 2020

Alueella korkea riski maanvyörymille

Keskiviikon maanvyörymä johtui viranomaisten mukaan juoksusavesta.

Norjan vesi- ja energiaosaston (NVE) aluepäällikkö Toril Hofshagen on kertonut NRK:lle, että kyseessä on viime aikojen suurin juoksusaven aiheuttama vyörymä, kun kyse on evakuoitujen ihmisten sekä vaurioituneiden kotitalouksien määrästä.

Gjerdrumin kunta sijaitsee Romerikessa, alueella, jolla on ollut useita merkittäviä maanvyörymiä vuosien varrella. Alue on vanhaa merenpohjaa.

Maanvyörymän jälkeen on pohdittu sitä, miksi epävakaalle savimaalle on ylipäätään saatu rakentaa taloja.

Turma on saanut myös Norjan kuningashuoneen reagoimaan. Norjan 83-vuotias kuningas Harald julkaisi harvinaisen julkisen lausunnon maanvyörymän jälkeen.

– Ajattelen kaikkia niitä, jotka ovat kärsineet, loukkaantuneet tai menettäneet kotinsa, ja niitä, jotka nyt elävät pelossa ja ovat epävarmoja katastrofin laajuudesta", kuningas totesi palatsin julkaisemassa lausunnossaan.