EU ja Kiina saavuttivat sovun investointisopimuksesta – von der Leyen lupaa sijoittajille "ennennäkemättömän pääsyn Kiinan markkinoille"

Helsinki

Kiinan ja EU:n johtajat ovat päässeet yhteisymmärrykseen keskinäisestä investointisopimuksesta.

Euroopan komissio tiedotti monivuotisen neuvotteluprosessin päätöksestä sen jälkeen, kun komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel, Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron olivat keskustelleet puhelimessa Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa.

Sopimustekstin muotoilun ja lopullisen hyväksymisen odotetaan uutistoimisto AFP:n mukaan vievän vielä kuukausia. Michelin johtaman EU:n huippukokouksen ja Euroopan parlamentin pitää vielä hyväksyä sopimus.

Von der Leyenin mukaan sopimus tasapainottaa uudelleen EU:n taloudellista yhteistyötä Kiinan kanssa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Se tarjoaa eurooppalaisille sijoittajille ennennäkemättömän pääsyn Kiinan markkinoille, mikä antaa yrityksillemme mahdollisuuden kasvaa ja luoda työpaikkoja, von der Leyen sanoo komission tiedotteessa.

Komission mukaan Kiina sitoutuu sopimuksen myötä varmistamaan eurooppalaisyritysten reilun kohtelun tasaväkisemmän kilpailun varmistamiseksi. Tämä sisältää esimerkiksi valtio-omisteisia yhtiöitä ja tytäryhtiöiden läpinäkyvyyttä koskevaa säädöstöä.

Lisäksi Kiina on unionin mukaan sitoutunut edistämään Kansainvälisen työjärjestön (ILO) pakkotyön vastaisten säännösten toimeenpanoa.

"Sopimus ei ratkaise kaikkia Kiinaan liittyviä haasteita"

EU on pitkään pyrkinyt parantamaan yritystensä pääsyä Kiinan laajoille markkinoille. Kiinan piittaamattomuus kansainvälisiä työntekovaatimuksia kohtaan on ollut vuonna 2014 käynnistyneiden neuvottelujen viimeisenä esteenä, josta esimerkkinä on ollut Kiinan käyttämä pakkotyövoima Xinjiangin provinssissa.

Sopimuksen ja Kiinan sitoumusten arvoa onkin kyseenalaistettu Euroopan parlamentin riveistä. Komission varapuheenjohtajistoon kuuluva kauppakomissaari Valdis Dombrovskis kuitenkin sanoi, että Kiina lupautuu merkittäviin oikeansuuntaisiin sitoumuksiin.

– Meidän täytyy olla realistisia: tämä sopimus ei ratkaise kaikkia Kiinaan liittyviä haasteita, joita on monia, Dombrovskis sanoi AFP:n mukaan.

Kiinan valtiollisen uutistoimiston Xinhuan mukaan Xi on kuvaillut sopua merkiksi "Kiinan määrätietoisuudesta ja luottavaisuudesta korkean tason avautumisen edistämiseen". Maa nousi syksyllä Yhdysvaltain ohi Euroopan suurimmaksi kauppakumppaniksi, kun koronapandemia hidasti taloutta Yhdysvalloissa.