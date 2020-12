Venäjä syyttää Aleksei Navalnyita petoksesta, kaikki tämä tiedetään nyt rikostutkinnasta – oppositiojohtaja kutsuu Putinia varkaaksi

Venäjän tutkintakomitea on aloittanut rikostutkinnan oppositiojohtaja Aleksei Navalnyista. Komitea kertoi tiistaina, että Navalnyita syytetään tutkinnassa petoksesta.

Tutkintakomitea epäilee, että Navalnyi on käyttänyt omiin tarkoituksiinsa lahjoituksia, joita on kerätty muun muassa hänen johtamalleen korruptionvastaiselle FBK-järjestölle.

Tutkintakomitean mukaan Navalnyi ja muut nimettömät henkilöt syyllistyivät laajamittaiseen petokseen ja käyttivät yli 356 miljoonaa ruplaa, eli ähes 4 miljoonaa euroa, lahjoituksia henkilökohtaisiin tarpeisiinsa.

Komitea kirjoittaa, että "kansalaisilta kerätyt varat varastettiin". Komitean tiedotteen mukaan varoja on käytetty tavaroiden ja palveluiden ostamiseen sekä muihin henkilökohtaisiin kuluihin, kuten ulkomaanmatkoihin.

Navalnyi vastasi syytöksiin Twitterissä. Hänen mukaansa väitteet ovat tekaistuja ja kyseessä on Putinin määräämä "hysteerinen" toimenpide.

Navalnyi ennustaa, että viranomaiset yrittävät saada hänet vankilaan, koska hänen tappamisensa myrkytyksellä epäonnistui. Navalnyi kutsuu Putinia varkaaksi, joka on valmis tappamaan ne, jotka kieltäytyvät olemaan hiljaa hänen teoistaan.

Navalnyin tukijan kotiin ratsia huijauspuhelun jälkeen

Ennen uuden rikostutkinnan aloittamista joulupäivänä Navalnyin FBK-säätiön työntekijän Ljubov Sobolin kotiin tehtiin kotietsintä ja hänet vietiin kuulusteltavaksi. Sobolin epäillään uhanneen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n työntekijää, jolle Navalnyi soitti huijauspuhelun neljä päivää aiemmin.

Viime viikolla Navalnyi julkaisi Youtube-kanavallaan videon, jossa hän soitti huijauspuhelun FSB:n Konstantin Kundrjatseville. Tämä paljasti puhelussa yksityiskohtia Navalnyin myrkytysyrityksestä, koska Navalnyi esitti olevansa FSB:n entisen johtajan avustaja. FSB on väittänyt, että tallenne on väärennös.

Sobol oli saapunut Kudrjatsevin ovelle samana päivänä, kun huijauspuhelu tuli julkisuuteen, mutta Kudrjatvsev ei ollut avannut ovea. Sobolia syytetään agentin kotirauhan rikkomisesta väkivallan uhalla.

Navalnyi on tällä hetkellä Saksassa toipumassa myrkytysyrityksestä, joka sattui elokuussa Venäjän Tomskissa. Silloin Navalnyi siirrettiin venäläissairaalasta hoidettavaksi Berliiniin.

Saksassa hänestä otetuista näytteistä löydettiin merkkejä Novitshok-ryhmän hermomyrkystä. Asian on vahvistanut myös Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW.

Kansalaisjournalisteista koostuvan Bellingcat-tutkimusryhmän mukaan Venäjän turvallisuuspalvelu FSB yritti myrkyttää oppositiojohtajan. Tuoreiden tietojen mukaan Navalnyi yritettiin myrkyttää vielä toistamiseen venäläissairaalassa. Venäjän hallinto ja FSB ovat kiistäneet väitteet.

Navalnyi ei palannut Venäjälle määräaikaan mennessä

Uutistoimisto Reutersin mukaan maanantaina Venäjän viranomaiset vaativat, että Navalnyin täytyy palata Saksasta Venäjälle tiistaiaamuun mennessä, tai hänet vangitaan. Navalnyi ei palannut määräaikaan mennessä.

Vankeinhoitolaitoksen mukaan keskeytetty rangaistus liittyen aikaisempaan ja erilliseen varkaustapaukseen voidaan muuttaa oikeaksi vankeustuomioksi. Navalnyin mukaan tapaus on poliittisesti motivoitunut.

Tuoreinta tiistaina avattua rikostutkintaa pidetään viimeisimpänä merkkinä siitä, että Venäjän hallinto ei halua Navalnyin palaavan maahan.

Hallinto on kuitenkin sanonut julkisesti, että Navalnyi on vapaa palaamaan Venäjälle. Navalnyi itse on kertonut, että hän aikoo parannuttuaan palata kotimaahansa ja jatkaa oppositiopolitiikassa.

Kreml on järjestänyt jo aikaisemmin Navalnyille useita ongelmia, jotka alkavat heti, kun hän palaa kotimaahansa.

Navalnyin Moskovan asunto on määrätty takavarikkoon ja pankkitilit jäädytetty. Joulukuun alussa uutisoitiin, että Kreml haluaa haastaa Navalnyin oikeuteen tämän keväällä antaman radiohaastattelun perusteella. Syytenimike olisi ekstremismiin yllyttäminen, josta voi saada Venäjällä jopa viisi vuotta vankeutta.

Navalnyi kommentoi Navalnyin Eho Moskvy -kanavan haastattelussa muun muassa valtiovallan riittämättömiä koronatoimia.

Venäjä kiistänyt syytökset

Navalnyi on yksi Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja tämän hallinnon äänekkäimmistä arvostelijoista.

Venäjän hallinto on kieltänyt osallisuutensa elokuun myrkytykseen ja korostanut, ettei se ole löytänyt mitään todisteita myrkytyksestä.

Hallinto ei kommentoinut tiistaina muita mahdollisia oikeudellisia toimia Navalnyita vastaan.

Putin on sanonut, että uutiset Venäjän turvallisuusagenttien osallisuudesta Navalnyin myrkytykseen ovat osa Yhdysvaltain tukemaa juonta, jossa Putinia mustamaalataan. Putinin mukaan Navalnyi ei ole tarpeeksi tärkeä henkilö kohteeksi.

Aiemmin joulukuussa Putin totesi, että Navalnyin myrkytys ei ole riittävä syy avata asiasta rikostutkintaa.