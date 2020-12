Koronavirus maailmalla: Unkari aloitti rokotukset ensimmäisenä EU-maana, Ruotsissa havaittu muuntunutta virusta Britanniasta

Muuntunutta koronavirusta on havaittu nyt myös Ruotsissa. Tartunta todettiin Britanniasta tulleelta matkustajalta, joka sairastui ja sai koronatestissä positiivisen tuloksen.

Koronaviruksen geneettinen mutaatio johti tartuntapiikkiin Britanniassa. Sen arvioidaan tarttuvan herkemmin kuin alkuperäinen koronavirus. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Sara Byfors Ruotsin terveysvirastosta kertoi tiedotustilaisuudessa, että kyseinen matkustaja oli mennyt karanteeniin, eikä uusia tartuntoja ole tavattu.

– Positiivisen koronatestituloksen saanut matkusti jouluksi Britanniasta Södermanlandiin, kertoi puolestaan infektiolääkäri Signe Mäkitalo Reutersin mukaan.

Mäkitalo sanoi, että uusien tartuntojen riskiä pidetään hyvin vähäisenä.

Aiemmin joulukuussa Ruotsi muiden maiden tapaan asetti matkustusrajoituksia Britanniaan muuntunen viruksen vuoksi.

Ensimmäiset rokotteet menivät koronapotilaita hoitaville

Unkari alkoi tapaninpäivänä ensimmäisenä EU-maana rokottaa kansalaisiaan koronavirusta vastaan.

Ensimmäiset rokotteet menivät Unkarissa koronapotilaita hoitaville työntekijöille pääkaupungissa Budapestissa. Ensimmäinen rokotteen saaja oli lääkäri Adrienne Kertesz Del-Pestin keskussairaalasta.

Unkarissa on todettu 315 362 tartuntaa, ja 8 951 ihmistä on kuollut covid-19-tautiin. Yli 6 000 ihmistä on parhaillaan sairaalahoidossa.

Sunnuntaina koronarokotusten on määrä alkaa monissa muissa EU-maissa: muun muassa Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Itävallassa, Portugalissa ja Espanjassa.

Pfizerin ja BioNTechin kehittämää koronarokotetta täytyy säilyttää -80 celsiusasteessa.

Ranska sai ensimmäiset rokotteensa lauantaina ja alkaa jakaa niitä Suur-Pariisissa ja Burgundy-Franche-Comtén alueella. Hallitus toivoo, että miljoona hoivakodeissa asuvaa ihmistä rokotettaisiin tammi-helmikuussa. Maalis- ja kesäkuun välisenä aikana puolestaan rokotteen saisi 14–15 miljoonaa ihmistä.

Ranskassa todettiin joulupäivänä yli 20 000 uutta tartuntaa jo toisena päivänä peräkkäin. Yhtä korkeaa tartuntamäärää ei ollut nähty sitten 20. marraskuuta.