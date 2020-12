Suuri valiokunta käsittelee EU:n ja Britannian kauppasopimusta heti maanantaina – kauppasopimus syntyi jouluaattona

Eduskunnan suuri valiokunta alkaa käsitellä EU:n ja Britannian välistä kauppasopimusta maanantaina.

EU:n ja Britannian välisen sopimuksen väliaikainen soveltaminen edellyttää EU:n neuvoston päätöstä ja eduskunnan on käsiteltävä asiaa ennen neuvoston kokousta. Eduskunnan kannan asiassa päättää suuri valiokunta.

Suuri valiokunta selvittää sitä, kannattaako valiokunta valtioneuvoston ehdottamaa Suomen kantaa, jonka mukaan Suomi äänestää sopimuksen hyväksymisen puolesta EU:n neuvostossa.

Valiokunnan etäkokous alkaa 28. joulukuuta kello 14.00

Sopimus syntyi jouluaattona

Britannia ja EU:n unioni pääsivät jouluaattona sopuun uudesta kauppa- ja yhteistyösopimuksesta. Sopimus päätti pitkät ja kivikkoiset neuvottelut, sillä kauppasopimusta oli hiottu kuukausikaupalla.

Kauppasopimuksen mukaan EU:n ja Britannian välinen tavarakauppa jatkuu pääasiassa ilman tullimaksuja ja kiintiöitä, mutta entisellään kaupankäynti ei ole.

Sopimuksen myötä muun muassa kaupankäyntiin liittyvä byrokratia lisääntyy, sillä EU:n ja Britannian välillä liikkuvista tuotteilta edellytetään muun massa erilaisia todistuksia ja selvityksiä.

Britannia erosi EU:sta lähes vuosi sitten tammikuussa. Vapaakauppa sen ja EU:n välillä päättyy vuodenvaihteessa eli viikon kuluttua eli nyt saavutettu sopimus koskee sen jälkeistä aikaa.

Britannia julkaisi lauantaina EU:n kanssa tehdyn kauppasopimuksen tekstiosion.

Tekstiosio käsittää yli 1 200 sivua, jossa käydään läpi muun muassa ydinenergiaan ja turvaluokiteltujen tietojen vaihtoon liittyviä yksityiskohtia.

Lisäksi teksti sisältää lukuisia eri asioiden yksityiskohtiin keskittyviä liitteitä.

Sopimuksen synty herätti tyytyväisyyttä, mutta kritiikkiäkin riittää

Nyt solmittu sopimus on herättänyt sekä kritiikkiä että tyytyväisyyttä siihen, että sopimus ylipäätään vihdoin saatiin aikaan.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi heti sopimuksen syntyhetken jälkeen, että sopimus on oikeudenmukainen ja tasapainoinen. Hän piti sitä vastuullisena tekona molemmilta osapuolilta.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen totesi STT:n haastattelussa, kauppasopimus on hyvä asia, muttei anna aihetta juhlaan.

Sopimus ei Tuppuraisen mukaan vastaa likimainkaan tilannetta, jossa Britannia olisi ollut osana EU:n sisämarkkinoita.

– Heikennyksiä on luvassa ja tähän erityisesti yritysten täytyy olla valmiita. Tämä kumppanuussopimus on vahinkojen minimointia, Tuppurainen hän sanoi.

Vihreiden Niinistö: Iso menetys

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö kirjoitti Twitterissä sovun olevan iso menetys.

– EU-UK kauppasopimus on merkittävä saavutus, mutta jo tästä erittelystä näemme että raja EU:n ja Ison-Britannian välillä tulee olemaan merkittävä hidaste yhteistyölle. Parempi silti saada sopu kuin ei mitään sopua, mutta on muistettava: brexit on hirvittävä takapakki Euroopalle, hän kirjoitti pikaviestipalvelussa heti kun tiedot sopimuksen synnystä olivat tulleet julki.

Tapaninpäivänä hän jatkoi keskustelua toteamalla, että Brexit-kauppasopimus on vanhanaikainen.

– Brexit-kauppasopu on vanhanaikainen, minimaalinen rakennelma. Se kattaa lähinnä tavaratuotteiden kulun ilman tariffeja ja tulleja, palveluja (se) ei koske. EU suojaa sisämarkkinansa, koska UK ei halunnut sitoutua kuin minimiin.

Niinistö nosti esille myös sen, että Britannia jää muun muassa Erasmus-opiskelijavaihdon ulkopuolelle ja ihmisten vapaa liikkuvuus rajoittuu 90 päivän viisumittomaan matkustamiseen.

Kokoomuksen meppi Henna Virkkusen mukaan nyt tehty sopimus on elintärkeä, sillä se määrittää kaupan ehtojen lisäksi EU:n ja Britannian tulevaa suhdetta.

– Sopimuksen tarkkaa tekstiä ei jaettu EU-komission neuvottelutiimin ulkopuolelle kesken neuvotteluiden. Nyt sopimus tulee niin myöhään, että sen todellinen läpikäynti ja käsittely Euroopan parlamentissa on käytännössä mahdotonta. Prosessi ei näiltä osin ansaitse tyylipisteitä, Virkkunen kirjoitti omassa tiedotteessaan.

Hänen mukaan parlamentti alkaa käsitellä sopimukseen liittyviä asioita heti joulun jälkeen.