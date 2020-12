Joe Biden sai koronarokotuksen televisiokameran edessä

Yhdysvalloissa alettiin maanantaina antaa koronavirusrokotuksia hoivakotien asukkaille. Tähän asti rokotusta on annettu terveydenhuollon työntekijöille.

Rokotuksen sai maanantaina myös tuleva presidentti Joe Biden, joka otti koronarokotteen ensimmäisen annoksen suorassa televisiolähetyksessä, kertoivat CNN ja Reuters.

78-vuotias Biden on ikänsä takia covid-19-taudin riskiryhmässä, johon yli 75-vuotiaat lasketaan. Biden otti rokotuksen julkisesti vakuuttaakseen yleisöä sen turvallisuudesta.

– Teen tämän, jotta ihmiset osaavat olla valmiita, sitten kun rokotetta on saatavilla. Ei ole syytä huoleen, kasvomaskiin pukeutunut Biden sanoi saatuaan pistoksen vasempaan olkavarteensa.

Yhdysvalloissa on rokotettu yli puoli miljoonaa ihmistä. Sunnuntaina markkinoille saatiin Pfizerin rokotteen lisäksi myös lääkeyhtiö Modernan rokotetta.

Biden on asettanut tavoitteekseen, että Yhdysvalloissa on rokotettu sata miljoonaa ihmistä, kun hän on ollut virassa ensimmäiset sata päivää.

Trump vailla rokotusta

Yhdysvalloissa on todettu pandemian aikana yli 18 miljoonaa koronavirukseen sairastunutta. Kuolleita on noin 319 000.

Yksi sairastuneista on presidentti Donald Trump, joka oli sairaalahoidossa kolme päivää. Hän ei ole kertonut, milloin ottaa rokotuksen.

Johtavista poliitikoista rokotteen ovat pian ottaneet kaikki Trumpia lukuun ottamatta.

Ennen Bideniä ronarokotuksen ovat ottaneet varapresidentti Mike Pence, edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi ja senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell.

– Rokotus ei ole aikataulussani, mutta otan sen, kun ajankohta on sopivam Trump kirjoitti 13. joulukuuta Twitterissä.

Osa Trumpin avustajista on sanonut, että Trumpin saamat hoidot suojaavat häntä yhä virukselta.

Rokotuksia jaetaan ryhmittäin

Yhdysvalloissa rokotettiin ensimmäisenä ryhmänä terveydenhuollon työntekijöitä ja hoivakotien asukkaita.

Toisessa, tammikuussa alkavassa vaiheessa rokotuksen saavat yli 75-vuotiaat ja yhteiskunnan kannalta olennaisilla aloilla työskentelevät ihmiset, kuten opettajat ja elintarvikealan työntekijät.

Heidän jälkeensä vuorossa ovat yli 65-vuotiaat ja sairauden vuoksi riskiryhmään kuuluvat.