Uudessa-Seelannissa paljastui massiivinen lasten ja nuorten hyväksikäyttö valtion ja kirkon laitoksissa – uhreja yli neljännesmiljoona

Noin neljännesmiljoona lasta on joutunut väkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi Uudessa-Seelannissa kirkon ja valtion laitoksissa 1950-luvulta lähtien, paljasti keskiviikkona julkaistu, hallituksen tilaama selvitys. Asiasta kertoivat muiden muassa RNZ News ja Reuters.

Lasten kaltoinkohtelu oli entuudestaan tiedossa, mutta uhrien määrä on huomattavasti arvioitua suurempi. Pääministeri Jacinda Ardern pani selvityksen alkuun vuonna 2018. Hän perusteli, että Uuden-Seelannin on kohdattava "synkkä jakso" sen historiassa.

Suurin osa uhreista oli 5–17-vuotiaita, ja hyväksikäyttö jatkui viidestä kymmeneen vuotta. Eniten tapauksia oli 1970 ja -80-luvuilla.

Neljä viidestä uhrista on maoreja, Uuden-Seelannin alkuperäiskansaa, joka on joutunut syrjinnän kohteeksi vuosikymmenien ajan. Uhreiksi päätyi erityisesti myös vammaisia ja tyttöjä.

"Sain sähköhoitoa kahdesti päivässä"

Hyväksikäytön muotoja ovat olleet esimerkiksi raiskaukset ja sähköhoidot, joita on käytetty rangaistuksena.

Joissakin psykiatrisissa hoitolaitoksissa henkilökunta on pakottanut miespotilaita raiskaamaan naispotilaita. Uhreja on riisutettu ja heitä on nimtelty rasistisesti. Hyväksikäyttäjät ovat laitosten työntekijöitä, sijaisvanhempia ja pappeja.

– Joskus sain sähköhoitoa kahdesti päivässä. Minulta meni hoitotietojen mukaan näkö, mutta sain sähköhoitoa uudestaan samana iltana, kertoi Anne, joka sijoitettiin psykiatriseen hoitolaitokseen vuonna 1979.

Raportin mukaan uhreja on jopa 256 000 eli lähes 40 prosenttia hoitolaitoksissa olleista. Tekijöiden mukaan uhrien määrä on todellisuudessa suurempi.

– Uhreille aiheutettu kipu ja tuska on anteeksiantamatonta, kommentoi maan peruspalveluministeri Chris Hipkins.

Hänen mukaana raportti on "vaikeaa luettavaa".

– Huostaanotettujen lasten pitäisi olla turvassa, mutta liian usein tilanne on ollut päinvastainen.

Salailun kulttuuri esti puhumasta

Raportti perustuu hoitolaitoksissa olleiden ihmisten haastatteluihin. He kertovat vaienneensa, koska kaltoinkohtelua verhosi salailun kulttuuri. Suuri osa uhreista kärsii mielenterveyden ongelmista, kuten traumaperäisestä stressihäiriöstä tai masennuksesta.

– En halunnut enää elää. Ajoin auton alas jyrkänteeltä. Kukaan ei ihmetellyt, miksi olin itsetuhoinen, sanoo itsemurhaa yrittänyt maori Peter.

69 prosenttia Uudessa-Seelannissa huostaanotetuista lapsista on maoreja. Raportin mukaan kirkon laitoksissa maorilapsia yritettiin hyväksikäytön avulla "puhdistaa" heidän kulttuuristaan.

Viime vuonna tuhannet maorit protestoivat ympäri maata huostaanottoja vastaan. Heidän mukaansa maoriperheet ovat joutuneen systemaattisten huostaanottojen uhriksi.

– Pahoittelemme syvästi niin monelle aiheutettua tuskaa, joka kaltoinkohtelusta on aiheutunut, sanoi Wellingtonin kardinaali John Dew.

Uuden-Seelannin katolinen kirkko sanoi perehtyvänsä raporttiin, jotta se voisi estää hyväksikäyttöä.

Naapurimaassa Australiassa vastaava raportti paljasti vuonna 2017 tuhansien lasten hyväksikäytön laitoksissa. Hallitus pyysi uhreilta anteeksi.

Peruspalveluministeri Hipkinsin mukaan Uuden-Seelannin hallitus odottaa loppuraporttia ja päättää anteeksipyynnöstä sen jälkeen.

Raportin tietojen mukaan on mahdollista, että hyväksikäyttö jatkuu edelleen.