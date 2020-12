Virallisesti Yhdysvaltojen presidentiksi valittu Joe Biden: "On aika kääntää sivua"

Yhdysvaltojen presidentinvaalit ovat saavuttaneet päätepisteensä, ja demokraattien Joe Biden on valittu virallisesti maan seuraavaksi presidentiksi.

Valitsijat antoivat maanantaina äänensä joko Bidenille tai istuvalle presidentille, republikaanien Donald Trumpille. Joistakin ennakko-odotuksista poiketen yksikään valitsija ei jättänyt noudattamatta äänestäjien tahtoa, eli takinkääntöjä ei nähty.

Bidenia tuki 306 ja Trumpia 232 valitsijaa.

Äänestystä seuranneessa televisiopuheessaan Biden sanoi demokratian voittaneen ylivoimaisesti "taistelussa Amerikan sielusta".

– Nyt on aika kääntää sivua, kuten olemme tehneet aina historiassa – yhdistääksemme ja parantaaksemme, tuleva presidentti lausui.

Huoli väkivaltaisuuksista osoittautui turhaksi

Maanantain äänestystä varjosti huoli väkivaltaisuuksista. Trumpin kannattajat olivat kehottaneet ihmisiä protesteihin osavaltioiden hallintorakennuksille eri puolilla maata. Esimerkiksi Michiganissa valitsijat kävivät tämän vuoksi antamassa äänensä poliisien saattamana.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lopulta mielenosoitukset jäivät varsin pieniksi ja myös pelko väkivaltaisuuksista osoittautui turhaksi.

Virallinen presidentin valinta laittaa pitkälti sinetin Donald Trumpin yritykselle kääntää vaalitulos. Trump on väittänyt vaaleja vilpillisiksi, mutta mitään todisteita laajasta vilpistä ei ole esitetty.

Bidenin mukaan osoitus demokratian pitävyydestä on se, etteivät oikeusistuimet ja muut instituutiot ovat pitäneet pintansa Trumpin yrityksiä vastaan.

Yksi merkittävimmistä oli maan korkein oikeus, jolta Trumpin tukijoukko vaati vaalituloksen kumoamista neljässä osavaltiossa. Valitus vaatui yksimielisesti, vaikka oikeudessa on kolme Trumpin nimeämää tuomaria.

– Demokratian liekki sytytettiin tässä kansakunnassa kauan sitten. Nyt tiedämme, että edes pandemia tai vallan väärinkäyttö voi sammuttaa sitä, Biden julisti puheessaan.

"On oltava voittaja. On oltava häviäjä."

Presidentti Trump ei ole vieläkään myöntänyt tappiotaan ainakaan julkisesti, ja asia repii linjoja republikaanipuolueessa.

Trump jatkoi maanantaina vaalivilppiväitteitään. Hän aikoo haastaa vaalituloksen vielä tammikuussa, jolloin kongressin on tarkoitus varmistaa valitsijoiden äänestystulos.

Maanantaina monet kokeneet puolueen senaattorit kuitenkin tunnustivat Bidenin valinnan seuraavaksi presidentiksi.

Esimerkiksi senaatin kakkosrepublikaaniksi sanottu John Trune totesi, että "on aika siirtyä eteenpäin". Myös useat muut republikaanisenaattorit kertoivat samansuuntaisista ajatuksistaan.

Thune totesi lisäksi, että yritykset vaalituloksen muuttamiseen kongressissa tammikuun kuudentena päivänä tulevat saamaan hyvin vähän tukea.

– Asia ei etene mihinkään, hän sanoi.

Myös vetreaanisenaattori John Cornyn sanoi yrityksen olevan paha virhe.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Tulee aika, jolloin on ymmärrettävä, että parhaista yrityksistäsi huolimatta et ole onnistunut... On oltava voittaja. On oltava häviäjä.