Valitsijamiehet kokoontuvat maanantaina äänestämään Yhdysvaltain seuraavasta presidentistä.

Heidän odotetaan sinetöivän demokraattiehdokas Joe Bidenin vaalivoiton. Biden sai marraskuussa pidetyissä vaaleissa taakseen 306 valitsijamiestä ja republikaanipuolueen ehdokas, istuva presidentti Donald Trump vastaavasti 232.

Valitsijamiehet kokoontuvat maanantaina omissa osavaltioissaan, yleensä osavaltion pääkaupungissa. Kyseessä on virallinen äänestys, jonka perusteella tuleva presidentti valitaan.

Valitsijamiehet ovat usein esimerkiksi pitkänlinjan puolueaktiiveja tai vaaleilla valittuja viranomaisia.

Mahdollisuus muuttaa kantaa

Maanantain tilaisuus on hyvin perinteinen. Valitsijamiehet kirjoittavat paperiselle äänestyslipukkeelle valitsemansa presidentin ja varapresidentin nimen.

Sen jälkeen äänet lasketaan, ja valitsijamiehet allekirjoittavat todistuksia. Lopuksi paketit lähetetään useille viranomaisille ja senaatin puheenjohtajalle varapresidentti Mike Pencelle.

Valitsijamiehillä on mahdollisuus äänestää eri tavalla, mitä ovat vaalien alla luvanneet, mutta se on harvinaista. Vuoden 2016 presidentin vaaleissa kymmenen valitsijamiestä yritti äänestää muuta kuin sitä ehdokasta, jolle he olivat luvanneet antaa äänensä.

33 osavaltiossa ja Columbian piirikunnassa eli maan pääkaupungissa Washingtonissa laki kieltää valitsijamiehiä muuttamasta kantaansa.

Osavaltioiden tulosta voi vastustaa

Tammikuun 6. päivänä Yhdysvaltain kongressin edustajainhuone ja senaatti kokoontuvat Pencen johdolla tilaisuuteen, jossa osavaltioiden tulokset julkistetaan. Edustajilla ja senaattoreilla on mahdollisuus vastustaa osavaltioiden tulosta, mutta se vaatii sekä yhden edustajan että senaattorin kannatuksen.

Jotkut edustajainhuoneen republikaaniedustajat ovat esittäneet mahdollisesti vastustavansa CNN:n mukaan tulosta, mutta ei ole tietoa, aikooko yksikään senaattoreista tukea vastustusta. Jotta vastalause menisi läpi, sen pitää saada äänestyksessä edustajainhuoneen ja senaatin enemmistö taakseen.

Näin tuskin tapahtuu, koska edustajainhuoneessa on demokraattienemmistö.

Joe Bidenin virkaanastujaiset ovat 20. tammikuuta Washingtonissa.

Maan suuri koko vaikeutti vaalien järjestämistä

Yhdysvaltain valitsijamiehiin perustuvaa vaalitapaa on kritisoitu jo vuosisatojen ajan. Sen suurimpana epäkohtana on pidetty sitä, että vaalit voi voittaa ehdokas, joka on saanut koko maassa vastaehdokastaan vähemmän ääniä.

Näin on tapahtunut viisi kertaa Yhdysvaltain presidentinvaalien historiassa. Esimerkiksi vuoden 2016 vaaleissa Trump sai lähes kolme miljoonaa ääntä vähemmän kuin demokraattiehdokas Hillary Clinton, mutta tuli siitä huolimatta valituksi.

Nykyinen vaalijärjestelmä tehtiin vuonna 1787, kun Yhdysvaltain perustuslakia oltiin luomassa. Siihen aikaan presidentinvaalia ei voitu suorittaa Britannian BBC:n mukaan yleisellä kansanäänestyksellä maan suuren koon ja huonojen viestiyhteyksien takia.

Päätäntävaltaa tulevasta presidentistä ei haluttu myöskään jättää maan pääkaupungin lainsäätäjien vastuulle.