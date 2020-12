Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) on antanut hätäkäyttöluvan lääkeyhtiö Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotteelle.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Yhdysvaltain terveysviranomaiset, kuljetusyritykset ja sairaalat ovat jo valmiita aloittamaan poikkeuksellisen suureen rokotuskampanjan. Pfizer kertoi, että se alkaa toimittaa rokotetta välittömästi.

Rokotusten on määrä alkaa maanantaina. Ensimmäiseksi rokotetta annetaan näillä näkymin terveydenhuollon henkilökunnalle, ikääntyneille ja hoivakodeissa asuville. Rokotetta voidaan antaa yli 16-vuotiaille.

Tämän kuun aikana on tarkoitus antaa ensimmäinen rokoteannos 2,9 miljoonalle yhdysvaltalaiselle. Pfizerin ja Biontechin rokotetta tarvitaan kaksi annosta henkilöä kohden.

Biontechin toimitusjohtajan Ugur Sahinin mukaan rokote "auttaa pelastamaan ihmisiä Yhdysvalloissa ja nopeuttaa paluuta normaaliin elämään".

Yritysten rokotteen teho on tutkimusten mukaan 95 prosenttia koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautia vastaan. Britannia, Bahrain, Kanada, Saudi-Arabia ja Meksiko ovat jo hyväksyneet Pfizerin ja Biontechin koronarokotteen.

Modernan rokotetta tarkastellaan ensi viikolla

Yhdysvaltain hallitus on kaavaillut nopeuttavansa rokottamista lähiviikkojen ja kuukausien aikana, jos lääkeyhtiö Modernan rokote saa käyttöluvan.

FDA:ta neuvovan asiantuntijaryhmän on määrä arvioida ensi viikolla Modernan rokotetta. Jos ryhmä suosittelee rokotteen hyväksymistä, FDA voi antaa sille hätäkäyttöluvan.

Yhdysvallat on tilannut 100 miljoonaa annosta Pfizerin ja Biontechin rokotetta. Hallitus on neuvotellut lääkeyhtiöiden kanssa jo lisätilauksesta.

Modernan rokotetta Yhdysvallat on tilannut 200 miljoonaa annosta. Myös tämä rokote vaatii kaksi annosta.

Maan hallituksella on sopimus myös Johnson & Johnsonin ja AstraZenacan Oxfordin yliopiston kanssa kehittämän rokotteen ostamisesta, mutta näiden rokotteiden hyväksymistä pitää odottaa vielä jonkin aikaa.

Anthony Fauci: helpotus pandemiaan on näköpiirissä

Yhdysvaltojen koronavirusepidemia on todella vakava.

Virukseen on kuollut viime päivinä tuhansia ihmisiä ja sairaaloiden tehohoitopaikat uhkaavat loppua ympäri maata. Yhdysvalloissa on todettu yhteensä lähes 16 miljoonaa tartuntaa ja viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut noin 295 000 ihmistä.

Johns Hopkinsin terveysturvallisuuskeskuksen vanhempi tutkija Amesh Adalja sanoi, että rokotteen hyväksyminen on askel kohti pandemian loppua. Viruksen kukistamiseen menee kuitenkin vielä aikaa.

– Monet ihmiset sairastuvat, joutuvat sairaalaan ja kuolevat ennen kuin rokotteella on merkittävä vaikutus viruksen leviämiseen, Adalja sanoi.

Yhdysvaltain johtava tartuntatautien asiantuntija Anthony Fauci kertoi, että jos rokotteen jakelu sujuu hyvin ja riittävä määrä kansalaisista ottaa rokotteen, helpotus pandemiaan on näköpiirissä.

– Kesän tai ensi vuoden kolmannen neljänneksen loppuun mennessä meillä saattaa olla tarpeeksi laumasuojaa yhteiskunnan suojaamiseen, Fauci sanoi.