Saksa pohtii kovempia sulkutoimia koronaviruksen taltuttamiseksi

Saksalla ei ole muuta mahdollisuutta kuin ottaa käyttöön kovempia sulkutoimia koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi, elleivät ihmiset vähennä kontaktejaan huomattavasti, sanoi Robert Koch -instituutin (RKI) johtaja torstaina.

Tartuntatautien asiantuntijalaitoksen mukaan ihmiset ovat vähentäneet muiden ihmisten tapaamista noin 40 prosenttia, mutta luvun pitäisi olla 60 prosenttia, jotta tartuntojen määrä saataisiin laskuun, sanoi Lothar Wieler.

Hän kehotti ihmisiä olemaan matkustamatta joululoman aikana.

– Mikäli ihmiset eivät saavuta tätä 60 prosentin vähennystä omin toimin, on harkittava muita toimia. Jos he eivät onnistu, en näe muuta vaihtoehtoa, hän kertoi viikoittaisessa tiedotustilaisuudessa Reutersin mukaan.

Tautimäärissä uusi ennätys

Euroopan suurin talous on ollut osittain suljettuna kuuden viikon ajan, Baarit ja ravintolat ovat kiinni, mutta kaupat ja koulut auki. Tämä on ehkäissyt koronaviruksen eksponentiaalisen kasvun, mutta covid-19-taudin toinen aalto on osoittautunut luultua hankalammaksi. Sen odotetaan vaativan enemmän ihmisuhreja kuin ensimmäisen aallon.

Viimeisten 24 tunnin aikana covid-19-kuolemien määrä kasvoi RKI:n tilaston mukaan 440 hengellä 20 372:een. Vahvistettujen koronavirustapausten määrä nousi 23 679:llä 1 242 203:een, mikä on uusi päiväkohtainen ennätys. Edellinen ennätys oli marraskuun 20. päivältä.

Liittokansleri Angela Merkel sanoi keskiviikkona kannattavansa kovempia sulkutoimia, kuten kauppojen sulkemista joulun jälkeen. Rokotteet yksin eivät pysty voittamaan pandemian etenemistä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, hän kertoi maan parlamentille.

Wieler uskoo EU:n hyväksyvän ensimmäisen rokotteen vuodenvaihteen tienoilla.

Noin 43 prosenttia saksalaisista ottaisi rokotteen heti kun sellainen olisi tarjolla, kertoo Forsa-tutkimuslaitoksen mielipidemittaus. Puolet vastaajista ei ottaisi rokotetta ainakaan heti, seitsemän prosenttia sanoi suoraan, että he eivät halua koronarokotetta ollenkaan.