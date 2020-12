Pandemia iskee kovimmin naisten töihin – Britanniassa uhkaa hävitä tuhansia työpaikkoja vaateliikkeistä

Koronaviruspandemian aiheuttama talouden alamäki on viemässä etenkin naisten työpaikkoja.

Esimerkiksi Britanniassa viime viikolla kaksi isoa, vaateliikkeitä omistavaa yritystä ilmoitti talousvaikeuksistaan.

Debenhamns sanoi sulkevansa kauppaliikkeensä 242 vuoden jälkeen, minkä vuoksi 12 000 työpaikkaa on vaarassa.

Arcadiassa, joka omistaa muun muassa Topshopin, Topmanin ja Dorothy Perkinsin, puolestaan 13 000 työpaikkaa on uhattuna.

Arviolta 80 prosenttia työntekijöistä kyseisissä yrityksissä on naisia.

– Työpaikkojen kato vaateliikkeissä iskee kovimmin naisiin. Tarvitaan pikaisia ja kohdistettuja toimia pahiten kärsiville aloille, kuten vähittäiskauppaan, ennen kuin on liian myöhäistä, sanoi Thomson Reuters Foundationille pääsihteeri Frances O'Grady ammattiliittojen keskusjärjestöstä Trades Union Congressista.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Yli miljoona nuorta naista menettänyt työnsä

Hyväntekeväisyysjärjestö Young Women's Trust arvioi, että Britanniassa 1,5 miljoonaa nuorta naista on menettänyt työnsä pandemian alkamisen jälkeen.

– Tämä on järkyttävää. Näille naisille täytyy olla jotain toivoa, jonkinlainen mahdollisuus kouluttautua uudelleen ja päästä takaisin työelämään, kommentoi Thomson Reuters Foundationille naisista vastaava Siobhan Endean Unite the Unionista, joka on suurin ammattiliitto Britanniassa ja Irlannissa.

Monilla naisilla taakkaa lisää myös lapsista, kotitöistä tai apua tarvitsevista sukulaisista huolehtiminen.

Tutkimukset osoittavat myös, että naiset ovat miehiä todennäköisemmin työpaikoissa, joihin koronarajoitukset iskevät pahimmin. He myös saavat miehiä vähemmän palkkaa.

Kansainvälinen työjärjestö ILO kertoi keskiviikkona, että kuukausipalkat pienenivät tai polkivat paikallaan ensimmäisen puolen vuoden aikana vuonna 2020.

Pandemia on vienyt palkkarahoja etenkin pienipalkkaisilla aloilla työskenteleviltä ja naisilta.

Irlantilainen Suzanne Sherry sai viime huhtikuussa elämää mullistavan sähköpostin: hänellä ei ollut enää työpaikkaa.

Sherry oli työskennellyt 24 vuotta Debenhams-liikkeessä. Hän aloitti työt, kun Dublinin lippulaivamyymälä avattiin vuonna 1996.

– Olin erittäin järkyttynyt ja shokissa. Vihainen myös, koska olin tunnollinen työntekijä. 24 vuodessa olin vain viisi päivää sairaana. En tullut koskaan myöhässä töihin, 48-vuotias Sherry kertoi Thomson Reuters Foundationille.

– Meidän olisi pitänyt saada tämä tieto Zoom-videopalaverissa tai edes puhelinkeskustelussa.

Vähemmistöt menettäneet työnsä

Yhdysvalloissa pandemia on vienyt työpaikkoja etenkin etnisiin vähemmistöihin kuuluvia naisia.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Taustaltaan latinalaisamerikkalaisten naisten määrä työpaikoissa on vähentynyt noin seitsemän prosenttia. Mustia naisia on töissä noin viisi prosenttia vähemmän kuin ennen pandemiaa ja valkoisia naisia lähes kolme prosenttia.

Naisten osuus työvoimasta väheni myös vuosina 2007–2009, jolloin finanssikriisi romahdutti talouden.

Kuitenkin vuodesta 2015 Yhdysvalloissa etenkin mustat ja latinalaisamerikkalaiset naiset alkoivat saada yhä enemmän työpaikkoja. Nyt pelätään, kuinka pitkän varjon pandemia jättää naisten työelämään.