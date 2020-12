Auto ajettiin väkijoukkoon Saksan Trierissä – ainakin kaksi ihmistä kuollut

Ainakin kaksi ihmistä on kuollut auton ajettua jalankulkijoiden päälle torilla Saksan Trierissä lähellä Luxemburgin rajaa, kertoo alueellinen yleisradioyhtiö SWR. Lisäksi toistakymmentä ihmistä on loukkaantunut.

Paikallisessa mediassa on kerrottu myös useammista kuolonuhreista, mutta viranomaiset eivät ole vahvistaneet tietoja.

Poliisi on ottanut kiinni auton kuljettajan. Hän on paikkakunnalla asuva viisikymppinen saksalaismies. Miestä kuulustellaan, mutta motiivi hänen teolleen ei ole selvinnyt.

Poliisi kertoi tarkastaneensa ja takavarikoineensa auton. Lisäksi se on eristänyt rikospaikan ja kehottanut ihmisiä välttämään liikkumista kaupungin keskustassa, vaikka vaara on jo ohi. Poliisi on myös pyytänyt ihmisiä olemaan levittämättä väärää tietoa ja spekulaatioita tapahtumista, kertoo Deutsche Welle.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Pelastushenkilöstön avuksi on saapunut hoitohenkilökuntaa myös Luxemburgista.

Silminnäkijät kertoneet tahallisesta teosta

Tiedot tapahtumien kulusta ovat epäselviä. Trierischer Volksfreund -lehden liveseurannan mukaan jalankulkijoiden päälle ajettiin kovalla vauhdilla jonkinlaisella kaupunkimaasturilla. SWR:n mukaan silminnäkijät ovat kertoneet autoilijan ajaneen jalankulkijoiden ylitse tahallaan. Myös kaupungin pormestari kertoi kanavalle kyseessä olleen tahallinen teko.

Jos kyseessä on terrori-isku, se ei ole ensimmäinen laatuaan Saksassa viime vuosina. 12 ihmistä kuoli vuonna 2016, kun äärijärjestö Isistä kannattanut terroristi ajoi rekalla joulumarkkinoille Berliinissä. Viime vuoden kesällä kuusi ihmistä loukkaantui, kun ääri-islamistiksi epäilty kuski ajoi tahallaan muita autoja päin Berliinissä.