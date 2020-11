Iranin armeijan ydinohjelman oletettu johtaja murhattu – ulkoministeri syyttää Israelia

Teheran

Iranilainen ydinvoimatutkija Mohsen Fakhrizadeh on murhattu, Iranin puolustusministeriö kertoo lausunnossaan.

Fakhrizadehia on pidetty Iranin armeijan ydinaseohjelman johtajana. Esimerkiksi Israelin presidentti Benjamin Netanjahu on kutsunut häntä Iranin ydinohjelman isäksi.

Murha tehtiin Absardin kaupungissa Damavandin alueella pääkaupunki Teheranin itäpuolella. Ministeriön mukaan Fakhrizadehia kuljettanut auto pysäytettiin tienvarsipommilla, minkä jälkeen hänet ammuttiin tulitaistelun päätteeksi. Hän kuoli vammoihinsa myöhemmin sairaalassa. Myös Fakhrizadehin turvamies haavoittui iskussa.

Vastaavista murhista Iranissa on epäilty Israelin tiedustelupalvelua Mossadia, ja Israel on tiettävästi yrittänyt murhata Fakhrizadehin aiemminkin. Iranin ulkoministerin Javad Zarifin mukaan myös onnistuneessa Fakhrizadehin murhassa on vakavia viitteitä Israelin osallisuudesta.

Israel ei kommentoinut asiaa.

Zarif nimitti murhaa terroriteoksi ja vaati myös länsimaita tuomitsemaan sen.

Iranin korkeimman johtajan Ali Khamenein avustaja vannoi Iranin kostavan Fakhrizadehin murhan Guardian kertoo.

Murhan tapahtuma-aika tuskin on sattumaa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kausi on päättymässä, ja Trump on ollut Iranin arkkivihollisten Israelin ja Saudi-Arabian vankkumaton tukija. Monen iranilaisviranomaisen mukaan Trump on halunnut heikentää Irania vielä ennen kuin luopuu tehtävästään.