Ihmisoikeusaktivistien oikeudenkäynti jatkuu Saudi-Arabiassa – pidätetyt naiset kampanjoivat naisten ajo-oikeuden puolesta

Oikeudenkäynti pidätettyjä ihmisoikeusaktivisteja vastaan jatkui Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa. Keskiviikkona neljä aktivistia nähtiin pitkästä aikaan oikeussalissa, yhden pidätetyn perheenjäsen kertoi uutistoimisto Reutersille.

Lina al-Hathloulin mukaan hänen pidätetty siskonsa Loujain al-Hathloul, 31, näytti heikolta, hänen kehonsa värisi ja ääni oli heikko. Britannian BBC:n mukaan perheenjäsenet olivat nähneet tai saaneet tietoja Loujain al-Hathloulista viimeksi elokuun lopulla.

Lina al-Hathloulin kertoi Reutersille, että oikeusistunnon tuomari ilmoitti, että aktivistien tapaus siirretään tavallisesta rikostuomioistuimisesta terroristisia tapauksia käsittelevään tuomioistuimeen.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan osaston varajohtaja Adam Coogle kuvasi siirtoa terroristioikeuteen "jälleen yhdeksi yrityksesi leimata Hathloul ja hänen toimintansa, mutta kenenkään ei pidä unohtaa, mistä tässä tapauksessa on oikeasti kyse".

Saudi-Arabia kiistää kidutusväitteet

Al-Hathloul ja kaksitoista muuta ihmisoikeusaktivistia pidätettiin toukokuussa vuonna 2018 joitain viikkoja ennen kuin Saudi-Arabia antoi naisille luvan ajaa autoa. Aktivistit olivat kampanjoineet asian puolesta vuosia.

Saudi-Arabian viranomaiset kiistävät, että al-Hathloulin pidätys liittyy naisten ajo-oikeuden puolesta kampanjointiin. Viranomaisten mukaan al-Hathloulin syytteet liittyvät yhteydenpitoon ulkomaisiin diplomaatteihin, tiedotusvälineisiin ja aktivistiryhmiin.

Ihmisoikeusjärjestöt kertovat, että al-Hathloulia ja vähintään kahta muuta pidätettyä on pidetty kuukausia eristyksessä ja heille on annettu sähköshokkeja ja tehty seksuaalista väkivaltaa sekä muulla tavoin pahoinpidelty. Saudi-Arabia kiistää kidutusväitteet.

Al-Hathloulin perheen mukaan Loujain al-Hathloulille on tarjottu vapautusta, jos hän kertoo, ettei häntä ole kidutettu, BBC uutisoi.

Al-Hathloul aloitti lokakuun lopulla nälkälakon, jolla hän osoitti mieltään pidätysolojaan vastaan. Hän vaati muun muassa oikeutta pitää säännöllisesti yhteyttä läheisiinsä. Perheen mukaan hän lopetti nälkälakon parin viikon jälkeen, koska vanginvartijat vaikeuttivat hänen nukkumistaan herättämällä hänet kahden tunnin välein.

YK:n naisten oikeuksia ajava komitea on kertonut, että al-Hathloulin terveys on heikkenemässä. Lina al-Hathloul pelkää, että hänen siskoaan painostetaan antamaan väärä tunnustus, jota voitaisiin käyttää häntä vastaan oikeudessa.

– Olen erittäin huolestunut ja ahdistunut tästä oikeudenkäynnistä. Hänen tapauksessaan kaikki on laitonta ja epäoikeudenmukaista, Lina al-Hathloul sanoi sanomalehti The Guardianin mukaan.

Elokuussa Loujain Al-Hathloul oli kuusi päivää nälkälakossa, koska viranomaiset olivat estäneet häntä pitämästä yhteyttä läheisiinsä usean kuukauden ajaksi.

Senaattorit vaatineet naisten vapauttamista

Tiistaina Yhdysvaltain senaattoreista koostuva ryhmä vetosi Saudi-Arabian Washingtonin suurlähettilääseen, että naisten oikeuksia ajavat aktivistit vapautettaisiin. Vetoomuksen takana oli sekä republikaani- että demokraattisenaattoreita.

Aikaisemmin marraskuussa Saudi-Arabian Britannian suurlähettiläs nosti esille mahdollisuuden armahtaa aktivistit. Lauantaina Saudi-Arabian ulkoministeri kertoi Reutersille, että armahdus "ei tule kyseeseen", kun oikeudenkäynti on kesken.

Viime viikolla Saudi-Arabia isännöi maailman johtavien maiden G20-kokousta. Lukuisat asianajajat, ihmisoikeusjärjestöt ja pidätettyjen naisten perheet tuomitsivat sen, että Saudi-Arabia johtaa kokousta.

Mohammed bin Salman johti viime viikonloppuna maailman johtavien maiden G20-kokousta, joka pidettiin videoyhteyksillä.

Joe Biden on uhannut tiukemmalla linjalla

Saudi-Arabiaa on syytetty useista vakavista ihmisoikeusrikoksista. Vuonna 2018 toimittaja Jamal Khashoggi surmattiin ja paloiteltiin Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa, maan hallintoa arvostelleita on pidätetty ja kadonnut sekä nuorille on määrätty kuolemanrangaistuksia.

Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman on tehnyt jotain parannuksia naisten asemaan, kuten sallinut naisten matkustamisen ulkomaille ilman miesholhoojaa. Naiset ovat silti edelleen hyvin alistetussa asemassa Saudi-Arabiassa. Naisella pitää olla esimerkiksi holhooja, joka voi olla isä, veli, aviomies tai jopa oma poikalapsi.

Ihmisoikeusrikoksiin puuttumista on hidastanut se, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trump ja bin Salman ovat läheisiä liittolaisia. Asiaan saattaa tulla muutos, kun Joe Bidenista tulee Yhdysvaltain presidentti.

Biden on kuvannut Saudi-Arabian ihmisoikeustilannetta huonoksi ja sanonut, että hän ottaa tiukemman linjan Saudi-Arabian kanssa. The Guardianin mukaa Biden aikoo tarkastella uudelleen Yhdysvaltain suhdetta Saudi-Arabiaan ja esimerkiksi maan tukea Saudi-Arabian johtamalle liittoumalle Jemenin konfliktissa.

Yhdysvaltain riippuvuus Saudi-Arabian tuottamasta öljystä on vähentynyt viime vuosina, kun Yhdysvallat on lisännyt esimerkiksi liuskekaasun tuotantoaan. Saudi-Arabia on silti Yhdysvaltojen kannalta merkittävä toimija Lähi-idän ja sen vakauden kannalta.