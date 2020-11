Kansanterveysviraston ennusteet syksyn koronavirustilanteesta menivät täysin pieleen – Ruotsin hallitus veti vihdoin koronaviruskäsijarrusta

Alkoholin myynti ravintoloissa seis kello 22.00, yli kahdeksan ihmisen julkiset kokoontumiset kielletty. Karkeasti yleistettynä tältä näytti Euroopan kevät vuonna 2020. Suomessa alle 50 henkilön julkisia kokoontumisia sai pitää, ja ravintolat saivat myydä ruokaa vain mukaan.

Ruotsissa sen sijaan terassikausi alkoi ennätysaikaisin. Maa ei asettanut tiukkoja kieltoja, vaan eteni suosituksilla koko muun maailman ihmetellessä sivusta.

Viikko sitten Ruotsin hallitus kuitenkin ilmoitti kello kymmenen valomerkistä ja asetti erittäin tiukat kokoontumisrajoitukset. Ensimmäistä kertaa ne ovat tiukemmat kuin Suomessa.

Miksi Ruotsi jatkoi keväällä lähes normaalia elämää ja veti nyt käsijarrun niin kireälle kuin vaijeri antaa myöten?

Tilapäistä lakimuutosta ei hyödynnetty

Vastausta pitää hakea ensisijaisesti lainsäädännöstä, sillä keväällä Ruotsissa ei ollut lainsäädäntöä, joka olisi mahdollistanut laajamittaiset rajoitustoimenpiteet. Ruotsin lainsäädännössä poikkeustilan julistamiseksi vaadittiin sota tai sen uhka.

Huhtikuussa Ruotsissa kuitenkin säädettiin tilapäinen muutos tartuntatautilakiin. Se antoi hallitukselle reilusti normaalia laajemmat valtuudet rajoittaa muun muassa kokoontumisia, mutta vain eduskunnan luvalla. Laki oli määräaikainen ja umpeutui kesällä. Sitä ei pyritty jatkamaan. SItä ei edes käytetty.

Todennäköisiä syitä tähän on useampia. Kun laki oli saatu voimaan, viruskäyrät ympäri Eurooppaa olivat laskusuunnassa. Kun lain voimassaolo päättyi, Ruotsin siihen saakka noussut uusien tartuntojen käyrä alkoi vihdoin laskea.

Ruotsissa ministeriohjaus on kielletty, eikä hallitus saa ohjeistaa viranomaista lakien soveltamisessa tai yksittäisiä asioita koskevissa päätöksissä.

Ruotsissa koronatoimista vastaa kansanterveysvirasto. Virasto ja sen pääepidemiologi Anders Tegnell nauttivat jättimäistä kansansuosiota. Hallitus seurasi uskollisesti viranomaisen kehotuksia.

Laki ehtii vasta kesäksi

Kansanterveysvirasto uskoi, että Ruotsissa tuskin nähdään koronavirusepidemian toista aaltoa. Strategian pohjaksi valittiin näkemys, jossa eri puolilla maata on yksittäisiä paikallisia tartuntaryppäitä.

Vielä toukokuussa Tegnell arvioi, että syksyllä Ruotsi on saavuttanut korkean immuniteettitason toisin kuin Suomi, jossa nähdään taas laajoja sulkutoimia.

Vielä lokakuussa, kun Eurooppa ympärillä jälleen sulkeutui, Ruotsi lievensi omia kokoontumisrajoituksiaan. Viimeistään nyt, kun Ruotsissa todetaan päivittäin jopa kaksikymmentäkertainen määrä tartuntoja Suomeen verrattuna, on tullut selväksi, että viranomaisarviot heittivät täydellistä häränpyllyä.

Sen Ruotsi on oppinut, että nyt tarvittaisiin toimivaa tartuntatautilakia. Lakimuutos on aloitettu, mutta valmista tuskin tulee ennen ensi kesää. Se on kaikkien mielestä liian myöhään.

Hallitus pyrkii nyt säätämään anniskelu- ja kokoontumiskiellot järjestyslain nojalla.

Tegnellin sädekehä kestää

Vaikka Ruotsin strategia perustui keväällä enimmäkseen suosituksiin, se kuitenkin käänsi lopulta tartuntakäyrän laskuun. Suosituksia on voimassa yhä paljon, mutta hallitus täydentää niitä pakolla, koska ei usko kansalaisten enää ottavan tartuntariskiä tarpeeksi vakavasti.

Hallitus päätti keväällä rajoitustoimista kansanterveysviraston kehotuksesta. Nyt se on tehnyt lyhyen ajan sisällä laajoja rajoitustoimia omin päin. Tiedotustilaisuuksia koko korona-ajan tähdittänyt Tegnell ei ole enää pystynyt antamaan vastauksia kaikkiin kysymyksiin, vaan on joutunut siirtämään osan niistä hallituksen vastattavaksi.

Tegnellin sädekehä tuntuu kuitenkin olevan lähes tahriintumaton. Tuorein mielipidemittaus luottamuksesta kansanterveysvirastoa ja Tegnelliä kohtaan tehtiin loka-marraskuun vaihteessa, kun tartuntakäyrä kiihtyi. Silloin 72 prosenttia vastaajista sanoi luottavansa Tegnelliin, mikä oli kaikkien aikojen ennätys.

Tegnell ei enää ole kuitenkaan immuuni kritiikille. Kirjailija Alex Schulman hieraisi Expressenin kolumnissaan luottamuslukujen vuoksi silmiään ja totesi jokaisen asiantuntijan ennustaneen epidemian kulun niin pieleen, että seuraavista rajoitustoimista voisi päättää jalkapallo-otteluita ennustava mustekala Paul. Tai horoskooppi.