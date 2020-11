Etiopian konflikti laajentumassa naapurimaa Eritrean puolelle – kapinallisjohtaja uutistoimistolle: "Taistelut jatkuvat useilla rintamilla"

Etiopiassa riehuvat taistelut ovat laajentumassa naapurimaa Eritrean alueelle. Etiopian hallitusta vastaan kapinoivan Tigrayn alueen johtaja Debretsion Gebremichael on uutistoimisto Reutersin mukaan vahvistanut tiedot, joiden mukaan Tigrayan joukot ovat iskeneet pääkaupunki Asmaran lentokentälle ohjuksin. Lentoasema valikoitui kohteeksi, koska Etiopian hallituksen joukot ovat käyttäneet sitä hyökätessään Tigrayn kansan vapautusrintamaa (TKVR) vastaan.

Debretsion Gebremichael on aiemmin sanonut, että Eritrean hallitus on tukenut Etiopian hallitusta sotilaallisesti konfliktissa Tigrayn kapinallisia vastaan. Eritrea ja Etiopia ovat kiistäneet tiedon.

Taistelujen nopeaa loppumista ei Debretsion Gebremichaelin mukaan ole näköpiirissä.

– Taistelut jatkuvat useilla rintamilla Etiopiassa, hän viestitti Reutersille tekstiviestitse.

Siviilikuolemat ehkä sotarikos

TKVR:n ja Etiopian hallituksen välisiä taisteluja on paennut naapurimaa Sudaniin ainakin 21 000 ihmistä. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty on raportoinut häikäilemättömistä ihmisoikeusloukkauksista. Amnesty on kertonut hallussaan olevasta kuva- ja videomateriaalista, joka todistaa muun muassa, että satoja ihmisiä on puukotettu tai hakattu kuoliaiksi.

YK:n ihmisoikeuskomissaari Michelle Bachelet on arvioinut, että siviilikuolemissa voi olla kyse sotarikoksesta ja vaatinut kuolemien perusteellista tutkintaa. Amnestyn haastattelemien silminnäkijöiden mukaan TKVR olisi vastuussa siviilien tappamisesta. TKVR on mediatietojen mukaan kiistänyt olevansa vastuussa verilöylystä.

Menikö rauhanpalkinto väärälle henkilölle?

Väkivaltaisuudet Etiopian hallituksen ja TKVR:n välillä leimahtivat aiemmin marraskuussa, minkä seurauksena maan etniset jännitteet ovat kasvaneet entisestään.

Pääministeri Abiy Ahmed aloitti hyökkäyksen syytettyään Tigrayn alueen johtajien iskeneen ensin Etiopian armeijan tukikohtaan ja nousseen kapinaan häntä vastaan. Konfliktin pelätään vaarantavan turvallisuustilanteen Afrikan itäisessä sarvessa laajemminkin. Jo tällä hetkellä esimerkiksi Tigrayn alueella on 100 000 maan sisäistä pakolaista ja sadat tuhannet ihmiset ovat riippuvaisia ruoka-avusta.

YK ja Afrikan unioni ovat kehottaneet osapuolia tulitauon solmimiseen, mutta toistaiseksi tuloksetta. Luotettavien tietojen saaminen konfliktialueelta on vaikeaa, koska tietoliikenneyhteydet ovat poikki.

Pääministeri Abiy Ahmedin käyttämät voimakeinot ovat saaneet kyseenalaistamaan hänen palkitsemisensa Nobelin rauhanpalkinnolla vuosi sitten. 44-vuotias pääministeri on Afrikan nuorin valtionpäämies, ja hänet palkittiin Nobelilla rauhan saavuttamisesta naapurimaa Eritrean kanssa.

Etiopia ja Eritrea solmivat rauhansopimuksen vuonna 2018 parikymmentä vuotta kestäneen pattitilanteen jälkeen. Maiden välinen rajasota käytiin vuosina 1998–2000.

Abiy Ahmed on myös vapauttanut tuhansia poliittisia vankeja ja sallinut eri puolueiden toiminnan.