Britannian pääministerin "aivot" lähdössä pois Downing Streetiltä

Dominic Cummings, Britannian pääministerin Boris Johnsonin ehkä vaikutusvaltaisin neuvonantaja, on lähdössä pääministerin toimistosta tämän vuoden loppuun mennessä, kun lopullinen brexit toteutuu. Eron takana on sisäinen kamppailu siitä, kenestä pitäisi tulla Johnsonin kansliapäällikkö.

Cummings oli keskeisesti vuoden 2016 brexit-kansanäänestyksen takana ja hän järjesti Johnsonin vuoden 2019 maanvyörymävoiton vaaleissa. Hän kertoo BBC:lle sanoneensa jo tammikuussa haluavansa "tulla tarpeettomaksi" tämän vuoden loppuun mennessä.

Liikenneministeri Grant Shapps sanoi Sky-tv-kanavalle, että Cummings haluaa lähteä Downing Streetiltä Britannian EU-eron siirtymäkauden lopulla, eli vuoden loppuun mennessä.

Kyseessä on yksi merkittävimmistä muutoksista pääministerin sisäpiirissä tähän asti. Cummingsia on kuvattu Johnsonin "aivoiksi", jolla on merkittävää vaikutusvaltaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Suomenkin tv:ssä nähtävässä satiirisessa Spitting Image -nukkesarjassa Cummings on alien-hahmo, joka jatkuvasti uhkaa erota – toisinaan kertoen haluavansa syödä lapsia.

Cummings on brittiläisiä poliittisia piirejä väheksyvä hahmo, joka heittelee ivallisia kommentteja sekä toimittajille että ministereille.

Hänen piittaamattomuutensa vallitsevista normeista tuli ilmi keväällä, kun hän ajoi satojen kilometrien päähän Lontoosta samaan aikaan kun brittejä kehotettiin pysymään kotona covid-19-pandemian vuoksi.

Eräs lähde kertoi BBC:lle, että Cummings lähtee pois, koska "hänet muuten työnnettäisiin pian pois".

Cummings itse sanoi, että huhut siitä, että hän uhkaisi erota "ovat keksittyjä".

Viestintäjohtaja erosi keskiviikkona

Johnsonin viestintäjohtaja Lee Cain erosi keskiviikkona. Cain oli Cummingsin läheinen liittolainen ja he työskentelivät yhdessä voittoisasti kansanäänestyksen alla EU:sta eroamisen puolesta.

Guardian-lehden mukaan Cain erosi, koska Johnsonin morsian Carrie Symonds ja muu sisäpiiri olivat estäneet hänen nousemisensa pääministerin kansliapäälliköksi.

Britannian konservatiivisessa puolueessa kehotetaan Johnsonia nyt ryhdistäytymään. Hänen johtoryhmänsä kuohunta tapahtuu pahaan aikaan, sopimuksettoman brexitin uhkan lisäksi maassa on yhä paheneva koronaviruskriisi. Koronavirukseen on Britanniassa kuollut eniten ihmisiä Euroopassa, yli 50 000.

Torstaina maassa kerrottiin uusia covid-19-tapauksia ilmaantuneen 33 470, mikä on korkein luku koko pandemian aikana.