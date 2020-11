Kiinassa on käynnissä jättimäinen väestönlaskenta – yhden lapsen sääntö mullisti maan ikärakenteen peruuttamattomasti

Peräti seitsemän miljoonaa virkailijaa on saanut tehtäväkseen ottaa selville, kuinka monta ihmistä asuu maailman väkirikkaimmassa maassa. Jättimäisen väestönlaskennan odotetaan paljastavan pahoja vääristymiä Kiinan väestönrakenteessa.

Väestönlaskenta on ensimmäinen, joka tehdään sen jälkeen, kun hallitseva kommunistipuolue luopui pahamaineisesta yhden lapsen säännöstä vuoden 2016 alussa. Kaikkiaan 35 vuotta voimassa ollut sääntö aiheutti paljon kärsimystä ja mullisti maan ikärakennetta peruuttamattomasti.

Ei toimivaa eläkejärjestelmää

Kiinan väestö vanhenee nyt ennennäkemättömällä tavalla. Eläkeläisten määrä kasvaa nopeasti, ja vuonna 2040 heitä arvioidaan olevan jo enemmän kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa on asukkaita.

Kukaan ei tiedä, miten eläkeläiset tulevat toimeen jatkossa. Valtavasta taloudestaan huolimatta Kiina on vielä monessa suhteessa kehitysmaa, jossa ei ole esimerkiksi toimivaa eläkejärjestelmää.

Koska syntyvyys on yhden lapsen säännön vuoksi kauan ollut liian alhainen, työikäisten määrä on vähentynyt jatkuvasti. Väestönlaskennan odotetaan osoittavan, että 18–55-vuotiaita on Kiinassa nyt 30 miljoonaa vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten.

Vanhemmilla usein varaa vain yhteen lapseen

Antamalla vanhemmille oikeuden tehdä kaksi lasta kommunistipuolue halusi korjata ikärakenteeseen syntyneet vääristymät. Tähän asti tulokset ovat kuitenkin olleet pettymyksiä, sillä oletettua harvemmat ovat päättäneet tehdä toisen lapsen. Monien tiedetään kyllä haluavan kaksi lasta, mutta lasten kasvattaminen on Kiinassa niin kallista, ettei vanhemmilla ole varaa kuin yhteen lapseen.

Kiinan tiedeakatemia ennustaa väestön määrän kasvavan tämän vuosikymmenen loppuun asti, mutta sen jälkeen väkiluku supistuu vääjäämättä. Akatemia varoittaa vakavista sosiaalisista ja taloudellisista seurauksista. Kiinan sanotaankin olevan ensimmäinen maa, jonka väestö on vanha ennen kuin se on hyvinvoiva.

Väestönlaskenta on viimeinen, joka tehdään Kiinan ollessa maailman runsasväkisin maa, sillä nykyisellä kehityksellä Intiassa asuu muutaman vuoden kuluttua enemmän ihmisiä kuin Kiinassa. Intiassa väkiluvun kasvun odotetaan lisäksi jatkuvan vielä kauan.

Trump keskeytti väestölaskennan

Kiina ei ole maailman mahtimaista ainoa, joka järjestää erillisiä väestönlaskentoja. Myös esimerkiksi Yhdysvalloista puuttuu Suomen kaltainen väestötietojärjestelmä, minkä vuoksi väestö lasketaan kymmenen vuoden välein.

Laskennan tuloksilla on suora yhteys päätöksentekoon, sillä niiden perusteella määritetään osavaltioiden edustajien paikkamäärä kongressin edustajainhuoneessa sekä valitsijamiesten määrä presidentinvaaleissa. Laskennan tulos vaikuttaa myös osavaltioiden saamiin valtionosuuksiin.

Muutama viikko ennen vallan vaihtumiseen johtaneita presidentinvaaleja uutisoitiin korkeimman oikeuden antaneen Donald Trumpin hallinnolle oikeuden väestönlaskennan keskeyttämiseen. Trump on halunnut jättää laittomiksi tulkitut siirtolaiset laskennan ulkopuolelle ja pyrkivän siten vähentämään demokraatteja kannattavien painoarvoa.

Uutistoimisto AP:n mukaan korkeimman oikeuden uskotaan antavan lopullisen päätöksensä laskennan toteutuksesta loppuvuoden aikana.