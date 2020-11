Joe Biden on Yhdysvaltain seuraava presidentti – Trump kieltäytyy tunnustamasta tappiotaan, demokraattien kansanjuhla on alkanut

Yhdysvaltain presidentinvaali on ratkennut. Demokraattien Joe Biden on tarpeeksi selvässä johdossa viimeisenä ääntenlaskunsa päättävissä osavaltioissa Pennsylvaniassa, Arizonassa, Nevadassa ja Georgiassa, että kaksi arvovaltaista uutiskanavaa uutisoi illalla hänen voittaneen vaalin. Tutkimuslaitos Edison ja uutistoimisto AP ilmoittivat heti perään samasta tulkinnasta.

Pennsylvanian voitto tuo Bidenille ratkaisevat 20 valitsijamiestä lisää. Näin Biden pääsee yli 270 valitsijan rajan, ja hänestä tulee Yhdysvaltain 46. presidentti.

Todennäköisesti hänen valitsijamääränsä ylittää lopulta 300:n rajan, jolloin voitosta tulee vakuuttava. Yhdeksän jälkeen illalla Suomen aikaa The Washington Post antoi tulosennusteen, jonka mukaan Biden on varmistanut myös Nevadan voiton.

Vuoden 2020 vaalit jäävät historiaan pitkän ääntenlaskun ohella siitä, että istuva presidentti käyttäytyy kuin ei olisi lainkaan vastuussa demokratian arvokkuuden ylläpitämisestä. Lisäksi hän esittää jatkuvasti perustelemattomia ja valheellisia väitteitä.

Trump Twitterissä: "Minä voitin ja paljolla"

Presidentti Donald Trump tviittasi kuuden aikaan illalla Suomen aikaa, että hän on "voittanut vaalit ja paljolla". Tviitti sai välittömästi sosiaalisen median alustalta kylkeensä huomautuksen, ettei virallinen vaalitulos välttämättä vastaa tviitin sisältöä.

Trump kieltäytyi tunnustamasta Bidenin voittoa ja syytti tätä tiedotteessaan "kiirehtimisestä esiintymään valheellisesti voittajana".

Trump itse julistautui ennenaikaisesti voittajaksi heti vaalipäivän päätyttyä keskiviikkona, kun suuri osa äänistä eli ennakkoäänten potti oli vielä laskematta.

Trump on pyrkinyt johdonmukaisesti väittämään, että demokraattien suosiman ennakkoäänestyksen postiäänissä olisi jotain hämärää. Ne ovat kuitenkin normaaleja ääniä, jotka vain annetaan etukäteen ja lasketaan Yhdysvalloissa viimeiseksi. Sen vuoksi Trumpin johto suli tuloslaskennan aikana ja muuttui Bidenin voitoksi.

JUSTIN LANE Donald Trumpin kannattajat eivät aio alistua, vaikka Joe Biden julistettiin vaalien voittajaksi.

Katkera häviäjä lähti golfkentälle

Kun arvovaltaiset tahot totesivat Bidenin voittaneen ennakkoäänien laskemisen ollessa loppuvaiheessa, uutiskanava CNN esitti kuvia Trumpista Virginiassa ”menossa golfaamaan”.

Trumpin seuraavasta esiintymisestä medialle ei ole tietoa. Hänen on odotettu joko toistavan väitteensä vaaliväärennöksestä ja suuresta huijauksesta, jonka uhri hän kokee olevansa, tai perinteisemmän kaavan mukaan tunnustavan tappionsa. Jälkimmäinen vaihtoehto ei presidentin tähänastisen käytöksen perusteella vaikuta todennäköiseltä.

Trump ilmoitti tiedotteessaan, että "tämä kampanja on kaikkea muuta kuin ohi". Tosiasiassa Trump liittyy niiden kymmenkunnan Yhdysvaltain presidentin joukkoon, jotka eivät ole kyenneet uudistamaan valtakirjaansa toiselle kaudelle.

JIM LO SCALZO Joe Bidenin kannattajat riemuitsivat Wilmingtonissa Delawaressa.

Virallinen tulos odotuttaa vielä itseään

Virallista vaalituloksen julistusta saadaan vielä odottaa jonkin aikaa. Ihmiset Yhdysvalloissa ja kaikkialla maailmassa ovat pidättäneet hengitystään odottaen, mistä osavaltioista ratkaiseva helpotuksen tuova uutinen saadaan.

Useimmat osasivat odottaa tuloksen varmistumista nimenomaan Bidenin lapsuuden osavaltiossa Pennsylvaniassa, joka riitti yksinään takaamaan Bidenin voittoon tarvitsemat 20 lisävalitsijaa.

Biden on Pennsylvaniassa puoli prosenttiyksikköä johdossa kello 21.30 lauantai-iltana Suomen aikaa, kun äänistä on siellä laskettu 98 prosenttia.

Lopulta Bidenin voitto on niin selvä, että hän voisi varmistaa sen ilman Pennsylvanian voittamistakin. Ehtona tälle on, että loppuvaiheessa vielä hieman kasvanut 0,1 prosenttiyksikön johto Georgiassa kestää. Georgiassa edessä on luultavasti tarkastuslaskenta tuloksen valmistuttua, mutta sitä vaalituloksen toteamisessa ei jäädä odottelemaan.

Kaksi ratkaisevaa tekijää saattoivat olla Pennsylvanian ohella Nevada ja Arizona. Nevadassa on laskettu 94 prosenttia ja Biden johtaa kahdella prosenttiyksiköllä varman tuntuisesti. Arizonassa on laskettu 97 prosenttia ja Biden on 0,6 prosenttiyksikköä edellä.

Koko maan yhteisäänimäärässä Bidenin ennätyksellinen lukema on 74,4 miljoonaa, ja sillä hän on voittamassa Trumpin äänimäärässä yli neljällä miljoonalla äänellä. Neljä vuotta sitten demokraattien Hillary Clinton sai yhteensä kolme miljoonaa ääntä enemmän kuin Trump, mutta Trump nousi niukasti presidentiksi voitettuaan valitsijamiehet ratkaisevista vaa'ankieliosavaltioista.

Tällä kertaa ruostevyöhykkeen Michigan, Wisconsin ja Pennsylvania kääntyivät takaisin demokraateille toteuttaen Bidenin tavoitteleman "sinisen muurin".

Televisiokanavat pidättivät voittajauutistaan

Bidenin voitonjuhlien alkamista odottavat ihmiset olivat heti aamusta paikallista aikaa kokoontuneet kadulle monissa Yhdysvaltojen kaupungeissa.

"Epäilys on vahva, että vaalin todennäköinen häviäjä, republikaanipresidentti Trump, ei aio pitää perinteiseen tapaan tappion tunnustavaa puhetta."

Media on pyrkinyt rauhoittelemaan tunnelmia. Tilanne oli niin kärjistynyt ja tulos keikahtanut vaalipäivän ensiksi lasketuista äänistä päälaelleen jo kerran, että niin CNN kuin muutkin johtavat uutiskanavat pitivät pitkään jäissä perinteistä voittajajulistustaan.

– On tärkeämpää saada se oikein kuin saada se nopeasti, uutisankkuri Don Lemon sanoi CNN:n jo neljättä vuorokautta jatkuneessa suorassa tuloslähetyksessä.

Trumpia lähellä oleva Fox News alkoi tuloslaskennan edetessä irtautua presidentin valheellisista väittämistä.

Mediamoguli Rupert Murdochin kanavalle olisi ollut poliittisesti hankalaa joutua ensimmäisenä kertomaan katsojille, että Trump on hävinnyt samalla, kun presidentti ampuu julki väitteitä vaalien vääristelystä ja varastamisesta.

Fox Newsin tuloslukujen uutisointia pidetään journalistisena, vaikka moni kanavalla toistaakin Trumpin puheita.

WILL OLIVER Joe Bidenin kannattajat riemuitsivat Valkoisen talon läheisyydessä, kun isot yhdysvaltalaisviestimet julistivat Bidenin vaalien voittajaksi.

Väkijoukot kokoontuvat hurraamaan Trumpin potkuille

"Trump ulos heti", vaativat voitonjuhliaan odottelevat demokraattien kannattajat ainakin New Yorkissa ja Philadelphiassa. Uutiskuvien perusteella New Yorkissa Manhattan on täyttymässä ihmisistä, jotka eivät malttaisi millään odottaa Trumpin repivän ja ravistelevan presidenttikauden loppumista. New Yorkin osavaltio ja etenkin jättiläiskaupunki itse on vahvasti demokraattienemmistöinen.

Washingtonissa Valkoisen talon ulkopuolella pitkään valvoneet Black Lives Matter -mielenosoittajat ovat panneet pystyyn suuret juhlat.

Monelle Yhdysvalloissa Trumpin tappio on huojentava tieto. Se on merkki kampanjoineen yli neljä vuotta kestäneen poliittisen painajaisen päättymisestä.

Samaan aikaan presidentin lakimiesarmeija pyrkii kyseenalaistamaan vaalien tuloslaskentaa kautta maan miten vain voi. Toistaiseksi työ on ollut tuloksetonta, eikä todisteita vääryyksistä ole esitetty. Myös Bidenin leirillä on mediatietojen mukaan 600 juristia työssä vasta-argumentteja laatimassa.

Trumpin katkeruus tappion hetkellä tuskin kasvattaa hänen suosiotaan. Twitterissä Trump on siteerannut valikoituja laitaoikeistolaisten propagandasivustojen – kuten Breitbart Newsin – uutisia, joissa ylläpidetään hänen vaihtoehtoista käsitystään todellisuudesta.

Biden: "Odotetaan rauhassa voittoa"

Bidenin rauhoittava viesti aamuyöstä Suomen aikaa tv-puheessa oli, että on odotettava kärsivällisesti ja annettava ääntenlaskijoiden tehdä tehtävänsä loppuun.

Epäilystäkään ei ole siitä, etteikö Biden valmistelisi voitonpuhettaan, vaikka sen pitämisen ajankohdasta ei ole vielä varmuutta. Puhe saatetaan nähdä ja kuulla jo tänä yönä Suomen aikaa.

Bidenin kampanjakeskukseen Delawaren osavaltion Wilmingtonissa on viime päivinä kokoontunut jättimäisen pysäköintialueen täydeltä innostuneita ihmisiä odottamaan suurta voitonjuhlaa.

Biden, 77, on esiintynyt pitkälti samaan tapaan kuin vaalikampanjan ratkaisuvaiheissa. Hän korostaa kärsivällisyyttä, demokraattisen prosessin tärkeyttä ja arvokkuutta, eikä vielä aamuyön esiintymisessään julistanut voittoa.

Pitkän linjan poliitikko aikoo ottaa maan korkeimman viran vastaan korostaen hillittyä tyyliä ja toimintatapaa, joka on lähes täysi vastakohta Trumpin esiintymisille. Hän on nimennyt tärkeimmäksi tehtäväkseen sen, ettei olisi enää punaisia ja sinisiä osavaltioita vaan "ainoastaan yhdistyneet vallat", Yhdysvallat.

Helppoa kansakunnan yhdistämisestä ei tule. Epäilys on vahva, että Trump ei aio lainkaan pitää perinteistä tappion tunnustavaa puhetta.

Neljä vuotta sitten Trumpille vaalit hävinnyt Hillary Clinton poistui valtakunnan politiikan huipulta sellaisen puheen myötä. Tappionsa tunnustanut Clinton muistutti lasikattoon isketyistä monista halkeamista ja vakuutti nuorille tytöille kautta maan, etteivät nämä saa koskaan luopua unelmastaan nousta presidentiksi.

Washingtonissa pohditaan nyt sitäkin, mitä kaikkia tavanomaisia hyviä tapoja Trump aikoo rikkoa ennen kuin lopulta joutuu väistymään virastaan. Osallistuuko Trump esimerkiksi tammikuussa Bidenin virkaanastujaisiin?

Sinne hänet saattaisi pakottaa esimerkiksi oman nimen ja samalla liikemerkin tunnettuna pitäminen.